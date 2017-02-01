الملك سلمان يصرح مصر عادت من جديد

شيماء مصطفى

الليلة هى ليلة مصرية سعودية ستسجل في التاريخ فقد قام الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية بافتتاح فاعليات الجنادرية الدورة 31 وذلك بحضور حلمى النمنم وزير الثقافة المصري وقام الملك سلمان بجولة بدأها بافتتاح ما يعرف بالجناح المصري وكان يرافقه السفير المصري بمدينة الرياض والعديد من المسؤولين السعوديين.

وكبار الدولة وأيضا كان يرافقه بعض رجال الأعمال السعوديين وأيضا رئيس الهيئة العامة بقصر الثقافة الأستاذ الدكتور سيد خطاب وحضر أيضا اللواء حسن خلاف والدكتور أحمد عواض وعدد كبير من القادة بوزارة الثقافة المصرية وبعد قادة مصر للطيران ووفد كبير من الصحفيين المصريين والإعلاميين الذين شاركوا فى هذه الفاعلية وقد كانت المشاركة المصرية متميزة فقد كانت مصر هى ضيفة الشرف فى هذا المهرجان .

فقد نطق لسان الملك سلمان بعدة كلمات يصف فيها مصر ويقول ان مصر قامت من جديد وعادت مرة أخرى وابدى فرحه وسعادته وشكره لجميع القادة المصريين المتواجدين بعد مشاهدته للجناح المصري وستستمر المشاركات المصرية فى فاعليات الجنادرية ليوم 19 فبراير وسوف يقدم الجناح المصري احتفالات فنية وموسيقي وفنون تشكيلية وغيرها من المشاركات وقد كان تفاعل الملك سلمان غير منتظر فى هذا الوقت ولكنه إلى حد ما يحاول إرضاء الجانب المصري لتزول الخلافات بين الجانبين