جزيرة في أستراليا صوت الأذان يملأ شوارعها ، ما قصتها ؟!

سمر العشري

تعد جزر كوكوس كيلينغ هي حزام مرجاني بديع الألوان يبعد 2000 كيلومتر عن الساحل الغربي لأستراليا، ولكنها لا تزال جزءاً من أستراليا، كجزءٍ من المحيط الهندي. ومن المثير للاهتمام أن عدد السكان المسلمين هنا يفوق السكان الآخرين، بنسبة 4 إلى واحد.

وتربط الجزر علاقة غريبة بالإسلام. اكتشفها كابتن ويليام كيلينغ من الشركة الهندية الشرقية في عام 1609، ولكنها لم تُعمر بالسكان حتى وصل إليها التاجر الاسكتلندي جون كلونيز روس، والتاجر ألكساندر هير، في أوائل القرن الـ19.

جون كلونيز روس كان معمارياً مخضرماً، جلب معه العمال الهنود والصينيين والماليزيين، لحصد جوز الهند واستخراج زيته، وكان هؤلاء المسلمين الأوائل على الجزيرة. لم يكن هير رجلاً عملياً. كان مصحوباً بالعبيد و23 من النساء من الهند الشرقية، وغينيا الجديدة، وموزمبيق، ليملأ جزيرته الساحرة الخاوية.

لم تفلح فكرة هير، فرحل، ونصب كلونيز روس نفسه ملكاً على الجزر. أُديرَت الجزر كإرث عائلي حتى انتقلت إلى الإدارة الأسترالية في عام 1955، وصوَّت الناس للاندماج في عام 1984، بعد فشل التوجهات الاستعمارية لجماعة كلونيز روس، استقر السكان، الذين كانوا يعملون بالسخرة سابقاً على الجزيرة الرئيسية، وكانوا جميعاً تقريباً مسلمين سُنة، وأقام أغلب السكان في الجزيرة الغربية.