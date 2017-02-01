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هل تحولت أكياس الشاي إلي قنبلة موقوته داخل بيوتنا ؟

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هل تحولت أكياس الشاي إلي قنبلة موقوته داخل بيوتنا ؟ هل تحولت أكياس الشاي إلي قنبلة موقوته داخل بيوتنا ؟

تحولت اكياس الشاي إلي قنبلة موقوتة داخل بيوتنا ! وذلك بحسب دراسة ألمانية أجريت مؤخرا حول مخاطر أكياس الشاي ، وتم الإعلان عن نتائج تلك الدراسة ويبدو ان تلك الأكياس ليست آمنة كما يعتقد البعض فقد حذرت مجموعة من العلماء الألمان ان اكياس الشاي الأسود تعد من اكثر المسببات لمرض السرطان ، لما تحتوية من مواد مضرة جدا بصحة الإنسان .

 

وقد توصلت تلك الدراسة بجامعة “إمبراليد ” الألمانية ان مكونات اكياس الشاي بها مواد خطيرة تسبب السرطانات المختلفة ، وقد أظهرت الدراسة بحسب ما نقلتة دورية ” سانيلي دايلي ” ان جميع انواع الشاي والتي تشمل اكثر من 6 انواع ،3 انواع من الشاي الباهظ الثمن ،3 انواع من الشاي الرخيص ،تبين انها تحتوي علي الاقل 4 انواع من المبيدات الحشرية ،فيما لايقل عن 10 اصناف ضارة في نوع واحد من الشاي .

 

وتكمن الضرر الملحق في اكياس الشاي المواد التي تتكون منها الاكياس من ورق ضار وبلاستيك ومبيدات حشرية ضارة جدا للصحة ، وتبين ان الحل الامثل لتناول الشاي هو الغير مضب في اكياس ،لانة وبحسب الدراسة تبين اكياس الشاي بمجرد تلامسها للماء تتحول المادة الورقية المكونة من الاكياس الي مادة خطرة جداا تسمي McD3 .

 
 

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