حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يجتمع الحظ مع الجهج الكبير، ما يشير إلى اتصالات جديدة وحماسة مضاعفة وثقة بالنفس تترك انطباعاً جيداً لدى الآخرين



عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات لأنه يراها في غير مصلحتك



صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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