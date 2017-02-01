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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 2/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: أجواء العمل لا تساعدك اليوم على تنفيذ المهامّ الملقاة على عاتقك في الموعد المحدد بسبب مستجدات تعيق تحركك بعض الشيء

عاطفياً: عليك أن تهتم أكثر بأسرار الحبيب ولا تنشرها لئلا تفسد الأجواء الرومانسية بينكما التي سعيتما إليها منذ مدة طويلة

صحياً: تستريح بعض الشيء من عناء العمل وتقرر أخذ إجازتك السنوية للتخفيف من التعب

 

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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رئيس قسم الأخبار

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