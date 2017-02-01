الفياجرا ليست فقط حبوب بل أنواع من الأكل والمشروبات المختلفة للحصول على علاقة زوجية سعيدة

يقوم البعض باللجوء إلى تناول عقار “الفياجرا” إعتقاداً منة على أنة سوف يحصل بذلك على علاقة زوجية سعيدة ولكن لا يعلم مدى الأضرار التى قد يلحقها بة ذلك العقار وتأثيرها على صحتة وجسدة، وعلى الرغم أنة هناك أطعمة مختلفة ومشروبات تقوم بنفس الدور الذى تؤدية الفياجرا بل تؤدية بشكل أفضل وصحى أكثر ولا تهدد صحة الإنسان أو تمثل خطر علية، ليست معروفة بالشكل الكافى وسنستعرض إليكم بعض من تلك الأطعمة التى تستحق أن تأخذ لقب “الفياجرا الطبيعية”.

أولاً الفياجرا المقلية : وهى عبارة عن سندوتشات يتم حشوها بالمأكولات البحرية وتتمثل فى الجمبرى والكابوريا المقلية بالإضافة إلى صوص المايونيز وأحياناً فى بعض المحلات يتم إضافة الكالميارى.

وأيضاً الفياجرا المشوية: وهى عبارة عن سندوتشات ولكن هذة المرة محشية بشرائح الكاليمارى والجمبرى المشوى بالإضافة إلى الكابوريا وصوص الصويا.

عصير الفياجرا وهو عصير لذيذ يتكون من البلح الرطب ومعة أيس كريم بطعم الفانيليا بالإضافة إلى أوراق الجرجير وسكر خفيف ويمكن إضافة اللبن والثلج مجروش والكاجو أيضاً.

ومن الجدير بالذكر إنة هناك بعض المحلات تقوم بتقديم ما يُسمى بعصير الفياجرا بوصفة أخرى وتكون عبارة عن عصير البطيح والليمون والرمان.

وأيضاً فياجرا طبيعية يطلق عليها “عصير العرسان” ويحتوى ذلك العصير على مانجو وأناناس وتمر بالإضافة إلى الحليب والسكر والموز والتفاح والشقطة والثيمر والحلوى والزبيب والعسل والافوكادو والمكسرات التي تعطي طاقه كبيره لإحتوائه على نسبه كبيره من السكر الطبيعي.

وهناك مشروب آخر عبارة عن كوكتيل من (الجرجير، البلح، الموز والعسل)

وكذلك هناك مشروب عبارة عن (بلح، عسل، مربى وقشطة ويضاف عليهم اللبن).

وأخيراً هناك فياجرا الحلوى وهى تكون عن بلح بالكنافة والكريمه اللباني.