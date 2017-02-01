أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير

أخر تطورات الحالة الصحية لأعين الفنانة سمية الخشاب بعد معاناتها الفترة الماضية

Google+ Print
أخر تطورات الحالة الصحية لأعين الفنانة سمية الخشاب بعد معاناتها الفترة الماضية أخر تطورات الحالة الصحية لأعين الفنانة سمية الخشاب بعد معاناتها الفترة الماضية

الفنانة سمية الخشاب تعرضت خلال الفترة الماضية لمشكلات كبيرة بأعينها نظرا لوجود التهابات شديدة بها وقد ظهر هذا الأمر لاؤل مرة عندما استطاعات عدة كاميرات صحفية أن تقوم بالتقاط صورة خاص لها بعد سقوط النظارة الشمسية الخاصة بها والتي كانت ترتديها اثناء تقديم واجب العزاء في زوج ابنة الفنانة فيفى عبده حيث كشفت الصور عن وجود التهاب حول أعينها

 

وقد أثارت تلك الصور التساؤل من قبل جمهورها حول حالتها الصحية الآن خاصة مع توقف عن تصوير أعمالها الفنية وقد طمأنت الفنانة سمية الخشاب جمهورها من خلال نشرها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وهى تقف مستندة على سياراتها الجديدة لامبرجينى والتى جعلت التعليقات تنهال عليها من قبل محبيها والذين قدم بعضهم التهاني لها على الشفاء والآخرين بالمباركة على السيارة الحديثة

 

 

جدير بالذكر ان تلك ليست المرة الاؤلى التى يقوم فنان بنشر صورة خاص له مع سياراته الجديدة فقد سبقها الفنان محمد رمضان منذ أسابيع ايضا بنشر صوره مع سياراته الرولز رايس وسيارته ماركة لامبرجينى أيضا والتي جعلته يلقى انتقادات واسعة من قبل جمهوره

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع