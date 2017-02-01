أخر تطورات الحالة الصحية لأعين الفنانة سمية الخشاب بعد معاناتها الفترة الماضية

شيماء مصطفى

الفنانة سمية الخشاب تعرضت خلال الفترة الماضية لمشكلات كبيرة بأعينها نظرا لوجود التهابات شديدة بها وقد ظهر هذا الأمر لاؤل مرة عندما استطاعات عدة كاميرات صحفية أن تقوم بالتقاط صورة خاص لها بعد سقوط النظارة الشمسية الخاصة بها والتي كانت ترتديها اثناء تقديم واجب العزاء في زوج ابنة الفنانة فيفى عبده حيث كشفت الصور عن وجود التهاب حول أعينها

وقد أثارت تلك الصور التساؤل من قبل جمهورها حول حالتها الصحية الآن خاصة مع توقف عن تصوير أعمالها الفنية وقد طمأنت الفنانة سمية الخشاب جمهورها من خلال نشرها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وهى تقف مستندة على سياراتها الجديدة لامبرجينى والتى جعلت التعليقات تنهال عليها من قبل محبيها والذين قدم بعضهم التهاني لها على الشفاء والآخرين بالمباركة على السيارة الحديثة

جدير بالذكر ان تلك ليست المرة الاؤلى التى يقوم فنان بنشر صورة خاص له مع سياراته الجديدة فقد سبقها الفنان محمد رمضان منذ أسابيع ايضا بنشر صوره مع سياراته الرولز رايس وسيارته ماركة لامبرجينى أيضا والتي جعلته يلقى انتقادات واسعة من قبل جمهوره