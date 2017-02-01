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فوائد ماء الارز و شربه اسبوعيا

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فوائد ماء الارز و شربه اسبوعيا فوائد ماء الارز و شربه اسبوعيا

اذا كنت تظن ان ماء الارز لا يمكن شربه فانت حتما مخطئ لان ماء الارز مليئ بسعرات حرارية كبيرة و مليئ بالعديد من المواد الغذائية الفعالة التي يمكن ان تفيد جسمك على الوجه العام. فشرب كوب ماء الارز اسبوعيا يمكنه ان يرفع من مستوي صحتك بشكل ملحوظ. و فى هذا المقال سنريك كيف يمكن ان يحدث ذلك و سنستعرض فوائد ماء الارز.

فوائد ماء الارز :

1-مصدر جيد للطاقة :

الماء المشبع فى الارز مليئ بالكاربوهيدرات و هذا يعني انه يوفر كم كبير من الطاقة لليوم كله لذلك فان شرب كوب من ماء الارز فى الصباح هو من افضل الطرق لتبدأ يومك بنشاط . و حتي ان كنت تشعر بالتعب و لالارهاق فكل ما عليك هو شرب ماء الارز.

2-يمنع  قرحة المعدة

ماء الارز غني جدا من الالياف التي تعمل على تقوية و تبطين جدار المعدة و يساعد ايضا على تنظيف الامعاء و سهول عملية الاخراج فى الانسان لانه يقضى على بكتيريا الامساك.

3-يقاوم جفاف الجسم

خلال ايام الصيف الحارة فان جسمنا يفقد الماء بصورة كبيرة من خلال العرق. لذلك فان ماء الارز هو الحل الامثل لمعالجة هذه الظاهرة المضرة. فينصح به اثناء القيام بمجهود كبير اثناء الصيف.

4-علاج الاسهال

ماء الارز هو علاج اكيد و سريع و فعال لمن يعانون من الاسهال المفاجئ و هو امن تماما للاطفال و الكبار و ينصح به فى حالة الاصابة بالاسهال و عدم الاستعانة بالادوية الكيماوية . حتي انه يصلح للاطفال الصغار.

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رئيس قسم الأخبار