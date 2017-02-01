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بالفيديو || أمير سعودي يحجز 80 تذكرة درجة أولى للصقور الخاصة به اثناء سفرة

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بالفيديو || أمير سعودي يحجز 80 تذكرة درجة أولى للصقور الخاصة به اثناء سفرة بالفيديو || أمير سعودي يحجز 80 تذكرة درجة أولى للصقور الخاصة به اثناء سفرة

في ظل اتجاه الكثير من ابناء دول الخليج لترويض و تربية الحيونات المفترسة والطيرو الجارحه فوجئ الجميع من خلال مقطع تم تصويرة من داخل طائرة خاصة متجهة للولايات المتجه الامريكية حب وشغف احد الامراء في المملكة العربية بتربية الصقور حتى انه تحدى كافة القوانين الخاصة بالسلامة الجوية وقام بنقل 80 صقر داخل مقصورة الركاب في احد الطائرات بشكل غير مسبوق على الأطلاق .

وظهر في مقطع الفيديو وجود الصقور داخل احد الرحلات الجوية المتجه للولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بحجز تذاكر ذهاب وعودة للصقور حتى تكون برفقته اثنا زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وظهر في المقطع ربط اعين كافة الصقور في الطائة كما هو الاسلوب المتبع مع الطيور الجارحة عند ترويضها حتى لا تثير ذعر المتواجدين داخل الطائرة ولمن شركة الطيران لم تفصح عن هوية الامير السعودي أو اسمة ولم تفصح إلى اي ولايه سيتجه الامير السعودي واحدث ذلك المقطع الكثير المشاكل في الرأي العام السعودي خصوصا في الفترة الاخيرة بعد الحالة الاقتصادية المتدهورة التى وصلت إليها المملكة العربية السعودية  ابان حربها مع اليمن في السنة الماضية .

 

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