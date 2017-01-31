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نباتات وأطعمة تعالج ظهور الشيخوخة وتجدد خلايا المخ حتي 11 عاماً وتمنع ظهور الزهايمر

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نباتات وأطعمة تعالج ظهور الشيخوخة وتجدد خلايا المخ حتي 11 عاماً وتمنع ظهور الزهايمر نباتات وأطعمة تعالج ظهور الشيخوخة وتجدد خلايا المخ حتي 11 عاماً وتمنع ظهور الزهايمر

اجريت مؤخرا دراسات هامة قامت بها جريدة "الديلي ميل البريطانية" حول نباتات وأطعمة تأجل ظهور الشيخوخة وتجدد خلايا المخ حتي 11 عاماً ، وهي اطعمة موجودة في اي وقت وتكلفتها بسيطة وتعمل علي تأجيل شيخوخة الدماغ وإستعادة قوتها الأولي ، فقد وجد ان تناول الخضروات الورقية تعيد الخلايا الدماغية كما كانت عليه .

الخضروات الورقية تعالج الخلايا الدماغية وتعيد قوتها الاولي :

فقد وجد ان  تناول الخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ وورق العنب يومياً يعمل علي تعزيز وظيفة المخ الخاصة بك ، نظراً لما تحتوية تلك النباتات علي محتوي عالي من فيتامين ك ، فقد قام بعض العلماء مؤخرا بدراسة حول تأثير الخضراوات الورقية علي القدرة المعرفية علي كبار السن وتم قياس قدراتهم المعرفية .

فقد تبين ان أولئك الذين تناولوا الخضروات الورقية بصفة منتظمة أصبحت وظائف الدماغ لديهم افضل ،وتشبة قدراتهم الاشخاص الاقل منهم سناً بفارق 11 عاماً ، وقد ثبت ان سلطة الخضروات الورقية تعمل علي الوقاية والحد من تطوير الزهايمر للمرة الاولي في التاريخ .

لان الخضروات الورقية غنية بالمواد الغذائية الضرورية من فيتامين ك وبما في ذلك حمض الفوليك ، وتين وبيتا كاروين ، والتي تساعد علي تاجيل تطوير الزهايمر ، لذا فمن الان فصاعدا عليك بتناول الخضروات الورقية بانتظام لتعزيز وظيفة الجسم والدماغ .

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رئيس قسم الأخبار