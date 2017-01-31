وضع البيض في الثلاجة يعرضك لأخطار صحية كارثية

جميعنا نخزن البيض في الثلاجة، ونتناولة بإستمرار ونعلم فوائدة العظيمة، فالبيض غني بالبروتين كما أنه غني بالفيتامينات خاصة فيتامين B، كما أنه يعالج أمراض فقر الدم وينشط الدورة الدموية، وإذا تحدثنا عن فوائد البيض سنجد العديد والعديد من الفوائد، أن تخزين بيض الدجاج في الثلاجة عادة الإنسان على مر السنين، بدأ هذا الأمر في الولايات المتحدة ثم إنتقلت إلى العديد من البلدان، بما في ذلك الهند، وإذا كنت ستلقي نظرة على أي ثلاجة، ستلاحظ منطقة منفصله فقط لتخزين بيض الدجاج، ولكن اليوم يزعم بعض العلماء من خلال بعض الدراسات والتجارب التي أجريت، أن تخزين بيض الدجاج في الثلاجة ليست عادة صحية، توضح هذه الدراسات أسباب كثيرة صدمت الجميع عن أضرار تخزين البيض في الثلاجة.

ووفقاً لما نشرة موقع "بولد سكاي" ، أن تخزين البيض في الثلاجة تحت درجات حرارة منخفضة جداً، يفقد االبيض القيمة الغذائية العالية له، إلى جانب هذا، فإن تخزين البيض في درجات حرارة باردة يساعد على تقليل الإنزيمات النشطة فيه، فضلاً عن تكوين بكتريا تعرف بإسم السالمونيلا، وهذه البكتريا تسبب العديد من الأمراض الخطيرة منها التيفوئيد.

كما يلاحظ أن تخزين البيض في درجة حرارة الغرفة يجعله لا تتعفن بسرعة بالمقارنة مع تلك المخزنة في درجات حرارة باردة، لذلك من الأفضل بالنسبة لك تجنب تخزين البيض في الثلاجة.