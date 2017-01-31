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بالصور || "بديل النيش" فكرة مصرية بتكاليف بسيطة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب جدلا واسعاً

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بالصور || "بديل النيش" فكرة مصرية بتكاليف بسيطة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب جدلا واسعاً بالصور || "بديل النيش" فكرة مصرية بتكاليف بسيطة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتسبب جدلا واسعاً

في ظل موجة الغلاء التي تضرب البلاد حاليا، أصبح الزواج أمرا يصعب تحقيقه، فتكاليف الزواج الان أصبحت خيالية، ومن الصعب تحقيقها في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها الأن، لكن من المعروف عن المصريين، أنهم دائما مايجدون أو يخترعون البدائل، ومثال حي علي ذلك، رجل الصعيد الذي صمم لإبنه غرفة نوم كاملة، بإستخدام الطوب الأحمر والأسمنت، هذه الفكرة التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، وسببت جدلا واسعا بين جميع الأوساط بين مقيد ومعارض للفكرة، واليوم سنتحدث عن "النيش" ، العادة التي يعرفها المصريون منذ قديم الأزل، فلابد من وجود النيش في أي مسكن للزوجية.

وبإعتبار النيش أمرا أساسيا في البيوت المصرية، وبسبب ارتفاع سعر النيش، الذي قد تتعدي تكلفته ألاف الجنيهات، قامت بعض الفتيات المصريات بإختراع بديلا "للنيش" ، فمن المعروف أن النيش يكلف الفتاة أموالا باهظة، رغم أنه ليس من ضروريات الحياة، الأمر الذي دفع بعض الفتيات لإختراع نموذج ثابت ورائع للنيش، حيث قمن بإستبداله بدولاب خشبي مكون من أربعة أرففن وهو عبارة عن تابلوه خشبي يحيطه برواز جميل الشكل، ويعلق علي الحوائط بأشكاله الفنية الرائعة، والجميل في الأمر أن الفكرة الجديدة غير مكلفة، فلا يتعدي قيمتها الألف جنيه مصري، لكن الفكرة المصرية الجديدة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت جدلا واسعا بين النشطاء علي الفيسبوك.

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