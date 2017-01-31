كريم فهمي يعترف للفنانة غادة عادل بخيانته لزوجته مع فتاة من خلال الانترنت و كيف اكتشف انها تراقبه

سمر العشري

كشف الفنان الشاب كريم فهمي عن تعرض زواجه لأزمة شديدة كادت أن تتسبب في انفصاله عن زوجته، و التي لم يكن قد ارتبط بها فعليا حيث كانا في مرحلة التعارف و أرادت زوجته أن تتبين حقيقة اخلاصه لها و مدى ارتباطه بها ولكن كانت الصدمة عندما تأكدت من خيانته ليحاول بعد ذلك بشتى الطرق أن يعيدها اليه و أن يصالحها لتستمر علاقتهما مرة أخرى و تستمر حتى الزواج و تكوين أسرة .

وكان الفنان كريم فهمي قد كشف خلال لقاءه مع الفنانة غادة عادل في برنامج "تع اشرب شاي" ، و الذي يذاع من خلال قناة dmc عن اكتشاف زوجته أنه يتحدث مع فتاة عن طريق الانترنت دون أن تكشف له انها هي هذه الفتاة ، حتى استطاع أن يتحقق من صورة الفتاة جيدا ليكتشف أنها زوجته و لكن بعد أن قامت بتغيير لون شعرها .

ويؤكد كريم أنه قد ندم بشدة على ما حدث و أنه قد بذل مجهودا كبيرا حتى استطاع أن يعيد اليه زوجته ، بل و قد وجه النصيحة للشباب كي لا يستجيبوا لأي اغراء من أي فتاة تسعى وراءهم ، و أن يكون ارتباطه بالانسانه التي عاهدها على البقاء معها .