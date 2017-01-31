أسعار تأشيرة العمرة الجديدة لعام 2017 بعد إلغاء الرسوم بالمرسوم الملكي

سمر العشري

قرر خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان بن عبدا لعزيز" قراراً ملكياً عن أسعار تأشيرة العمرة والحج في الفترة الماضية ، من خلال مرسوم ملكي يقتضي إلغاء الزيادة التي كانت مقررة على أسعار التأشيرات وذلك لكافة الدول العربية والمسلمين في أنحاء العالم ، هذا الأمر ترتب عليه رجوع كافة أسعار تأشيرة العمرة والحج إلى سعرها القديم.

أسعار تأشيرة العمرة والحج الجديدة لعام 2017 بعد إلغاء الرسوم :

اجتمع مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي بشأن الاطلاع على الأوامر الملكية الجديدة،ومنها قرار رفع أسعار تأشيرة العمرة الثانية ليكون سعر التأشيرة الثانية 200 ريال بدلا من 2000 ريال،بعد أن كان مقرر زيادة السعر لدعم خزانة الدولة في الفترة المقبلة وسيتم الاتفاق قريباً على سعر موحد.

أكد مصدر مطلع أن أسعار تأشيرات أداء مناسك "الحج والعمرة" للموسم القادم 2017 بالنسبة لمصر والأردن، والجزائر والعراق دون تغيير حيث أنها لن تستطيع تحقيق الخطة ألتشغليه هذا العام، وسوف يبدأ التطبيق بداً من العام القادم.

نص المرسوم الملكي وأسعار تأشيرة العمرة والحج : أولاً: رسوم تأشيرة الدخول للمرة الواحدة 2000 ريال، وتتحملها المملكة عن القادم لأول مرة لأداء العمرة أو الحج. ثانياً: يكون رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بالمدة :

1 –التأشيرة التي مدتها ستة أشهر3000

2 – التأشيرة التي مدتها سنة 5000 ريال

3 – التأشيرة التي مدتها سنتان8000 ريال ثالثاً: ما أتي في البند الأول والثاني لا يخل بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى رابعاً: رسم تأشيرة المرور 300 ريال. خامساً: رسم تأشيرة المغادرة للبلاد 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية. سادساً: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.

2 – 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. والجدير بالذكر أن قرار زيادة رسوم سعر التأشيرات السابق لرفع سعر التأشيرة من 200ريال إلى 2000ريال قد أثار موجه من الغضب في جميع البلاد العربية نظراً لزيادة التكلفة على الحجاج والمعتمرين حتي قررت بعض الدول مثل الأردن إلغاء موسم العمرة هذا العام لذا تراجع الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا القرار وأصدر مرسوم ملكي بإلغاء الرسوم على التأشيرات الخاصة بالحج والعمرة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads