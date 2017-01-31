شاب يثير غضب الفنانة غادة رجب بمعرض الكتاب والسبب تامر حسني

شهدت فاعليات مهرجان معرض الكتاب الدولي بالقاهرة منتدى على شرف النجمة الشابة غادة رجب وقد ضم الاحتفال عدد كبير من محبي الفنانه بالاضافة الى الجمهور الكبير الذي احتفل بوجودها بالمعرض.

وقد اكدت الفنانه غادة رجب انها في منتهى الامتنان والسعادة لحضورها هذا الحفل كما انها سعيدة برؤية هذا الاقبال الشديد على المعرض الدولي للكتاب على الرغم من الارتفاع الكبير في اسعار الكتب هذا العام على عكس عادته وفي بداية الامر رفضت غادة ان تقوم بتقديم اي شئ من اغانيها ولكنها استسلمت اخيار لرغبة الجمهور والألحاح الشديد لسماع اي شئ من الفنان غادة ولذلك قامت بغناء مقطعا من اغنية "اما براوة" .

ولكنها سرعان ما فقدت سعادتها وذلك عندما قام احد الشباب الحاضرين وطلب منها ان تؤدي اغنية من اغاني الفنان تامر حسني مما جعلها تتعصب بشدة كبيرة وتفقد السيطرة على اعصابها ولذلك اسرعت المذيعة بوسي شلبي والتي كانت تقوم بتغطية الاحتفالية بمحاولة للسيطرة على الموقف وتهدئة غادة رجب وقدمت لها بعض الاسئلة عن سبب عدم خوضها بتجربة الظهور بالسينما واجابت غادة انها فقط تنتظر حضور فرصة مناسبة لكي تظهر من خلالها بالسينما بشكل لائق .