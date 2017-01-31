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تعرض الفنانه ديبيكا بادوكون لهجوم ناري من احد الجماعات المتطرفة اثناء تصويرها أحد مشاهد الفيلم الجديد

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تعرض الفنانه ديبيكا بادوكون لهجوم ناري من احد الجماعات المتطرفة اثناء تصويرها أحد مشاهد الفيلم الجديد تعرض الفنانه ديبيكا بادوكون لهجوم ناري من احد الجماعات المتطرفة اثناء تصويرها أحد مشاهد الفيلم الجديد

أكدت بعض المصادر الصحفية العالمية وايضا بعض المصادر الفنية انه قد تم تعرض الفنانه الشابة العالمية ديبيكا بادوكون لهجوم بالأعيرة النارية وذلك اثناء قيامها بتأدية احدى المشاهد الخاصة بها في فيلمها الجديد padmavati والذي يتم تصويره باحد المناطق التاريخية المنتسبة الى اسم هذه الشخصية .

وقد فوجئ افراد العمل بهجوم شديد عليهم اثناء تصوير احد المشاهد التاريخية بالفيلم وكانت الفنانه ديبيكا هي التي تؤدي هذا المشهد وقد اكدت المصادر التي كانت تشرف على تأمين هذا التصوير ان فريق العمل قد تعرض الى هجوم ناري من قبل بعض الجماعات المتطرفة اعتراضا على بعض المشاهد الخاصة بالحقبة التاريخية في الفيلم .

حيث انهم يرون ان هذه المشاهد تسئ الى الحقائق التاريخية وتشوهها ونتيجة لذلك قرر مخرج العمل الفني ايقاف التصوير في الوقت الحاضر الى ان يتم اتخاذ الإجراءات الامنية اللازمة لتصوير هذه المشاهد التاريخية.

وقد صرحت الفنانه ديبيكا ان هذه الاحداث جعلتها تعيش حالة من الخوف والرعب وانها كانت تعتزم الاعتزال عن الفيلم باكمله ولكنها تراجعت عن هذا القرار مؤخرا بعد ان تم اقناعها من قبل فريق العمل.

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رئيس قسم الأخبار