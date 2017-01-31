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الهضبة عمرو دياب يضع شروطا لدخول حفله في عيد الحب القادم الذي يقدمه في التجمع الخامس

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الهضبة عمرو دياب يضع شروطا لدخول حفله في عيد الحب القادم الذي يقدمه في التجمع الخامس الهضبة عمرو دياب يضع شروطا لدخول حفله في عيد الحب القادم الذي يقدمه في التجمع الخامس

مازال الهضبة رائدا في تقديمه لكل جديد من خلال حفلاته و أغانيه ، و هو ما يتميزبه ليؤكد صدارته و ريادته لمطربي و العالم العربي حيث تضمن اعلان الهضبة عمرو دياب عن حفله المقبل الذي سيقيمه احتفالا بعيد الحب في التجمع الخامس بأحد الفنادق السياحية و التي تقع في القاهرة الجديدة ، بأن هناك عدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها الراغبين في الحضور الى حفل النجم العربي عمرو دياب .

و كانت الصفحة الرسمية للفنان الكبير عمرو دياب بالفيس بوك قد أعلنت عن تفاصيل حفل عيد الحب الذي سيقام في يوم الرابع عشر من شهر فبراير القادم في تمام الساعة الحادية عشرة و يستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح يوم عيد الحب ، و قد حددت صفحة الهضبة عدد من الشروط التي يجب أن يلتزم بها الراغبين في دخول حفل عيد الحب للهضبة و هي :

  • يشترط ألا يقل عمر الحضور عن 21 عاما .
  • يجب ارتداء الملابس الرسمية .
  • ممنوع حمل أي نوع من أنواع الأسلحة .
  • ممنوع الدخول بأي نوع من أنواع المخدرات .

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب قد اعتاد خلال الفترة الأخيرة على احياء حفلات رأس السنة خارج البلاد ، بينما دائما يحتفل بعيد الحب في داخل مصر ، هذا و قد طرح الهضبة مؤخرا دعاية من أجل الكليب الجديد "معاك قلبي" ، و الذي حدد له موعد لاطلاقه في فبراير القادم .

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رئيس قسم الأخبار

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