شروط التقدم لقرعة شقق "تعاونيات البناء والإسكان" النصف تشطيب

سمر العشري

قامت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالاعلان عن فتح باب الحجز لعدد من الوحدات السكنية النصف تشطيب بمدينة 15 مايو، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 9 من فبارير، وسيتم إجراء القرعة العلنية في يوم 16 فبراير وذلك بمقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأعلنت الهيئة، إن عدد الوحدات المطروحة للحجز عددها 60 وحدة سكنية، نصف تشطيب وذلك بمدينة 15 مايو بالمجاورة 31، بالعمارات أرقام (9، 10، 44)، على أن يكون التسليم في شهر سبتمبر القادم،

وأعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن شروط الحجز وهي:

* ألا يقل سن المتقدم للحجز عن 21 سنة.

* ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على اي وحدة سكنية مدعومة من الدولة او قطعة ارض من اي جهة حكومية بالدولة، ويقوم بالتوقيع علي إقرار منه بذلك، وفي حالة مخالفة الشروط يتم إلغاء الحجز فورآ أو التخصيص مع خصم مبلغ قدره (2000جنيه) + (%1) مصروفات إدارية.

المستندات المطلوب تقديمها هي :

* صور لبطاقة الرقم القومي للمتقدم بالاضافة الي صورة الرقم القومي للزوجه او الزوج، وكذلك الرقم القومي للضامن.

* صورة بيان بالدخل الشهري للمتقدم، وكذلك صورة بيان بالدخل الشهري للضامن “يجب تقديم الاصل للاطلاع عليه” على ألا يقل الدخل الشهري لكل من المتقدم والضامن عـن قيمة القسط المطلوب سداده ويجب أن يكون البيان معتمد مـن جهة العمـل اذا كان عاملآ بالحـكومة أو من التأمينات الاجتماعية اذا كان عاملآ بالقطاع الخاص والمعاشات.

* يستثنى من دخول القرعة من يقوم بسداد ثمن الوحدة كاملآ عند تقدمه بطلب الحصول على وحدة بالمشروع وذلك في موعد غايته يوم الخميس الموافق التاسع من فبراير المقبل، ويتم سداد مبلغ قدرة جنيهآ واحدآ رسوم دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوب الحجز بالاضافة الي (%1) مصروفات إدارية.

* والفائز بالقرعة يجب عليه استكمال الإجراءات وسداد قيمة دفعة التخصيص خلال شهر من إجراء القرعة، وفي حالة التخلف عن السداد يتم إلغاء الحجز ويتم عرض الوحدة للبيع دون إنذار بالاضافة الي خصم مبلغ (2000ج) + (%1) مصروفات إدارية.

شبكةعيونالإخبارية

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