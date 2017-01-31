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بالفيديو || الحماية المدنية تسيطر على انفجار ماسورة غاز بالقاهرة الجديدة

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بالفيديو || الحماية المدنية تسيطر على انفجار ماسورة غاز بالقاهرة الجديدة بالفيديو || الحماية المدنية تسيطر على انفجار ماسورة غاز بالقاهرة الجديدة

إنتشر مرعب على مواقع التواصل الإجتماعي لحظة إنفجار ماسورة غاز بالقاهرة الجديدة وسط المارة الذين انصدموا من ذلك الإنفجار ولكن بعد لحظات من الإنفجار أصبح الشارع خالى من المارة ومن السيارات وذلك خوفاً من إنتشار النار فى الشوارع المحيطة .

وحيث قال اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إن غرفة العمليات بالإدارة تلقت بلاغ بانفجار مأسورة غاز بمنطقة الياسمين بالقاهرة الجديدة. وأضاف “عبد الظاهر” ، اليوم الثلاثاء، أنه تم الدفع برجال الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن أحد عمال البناء تسبب في كسر بالماسورة أثناء الحفر مما تسبب في اندلاع النيران، مشيرًا إلى أنه تم السيطرة على الحريق واستدعاء شركة مندوبي شركة الغاز لإصلاح التليفات، وتابع نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أن الحريق لم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

 

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