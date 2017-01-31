طرح وحدات الإسكان الإجتماعي بالسعر القديم بقيمة 154 ألف جنيه

شيماء مصطفى

رح وزير الإسكان الدكتور (مصطفي متبولي ) خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أول أمس الاحد 29 يناير،والذي أقيم بمقر الحكومة الدائم علي هامش الإجتماع الإسبوعي للحكومة، أن مجلس الوزراء وافق علي طرح وحدة الإسكان الإجتماعي بالسعر القديم وعدم زيادة الأسعار بعد تعويم الجنية وزيادة اسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت التي زادت بنسبة كبيرة في الأونة الخيرة.

بأمر من الرئيس السيسي لازيادة في أسعار الوحدات في الإسكان الإجتماعي

كما أضاف وزير الإسكان أن الحكومة نفذت الأوامر بناء علي تعلميات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتحمل الدولة فروق الأسعار ، وعدم تحميل الزيادة في الأسعار للشباب ومحدودي الدخل ومراعاة ظروفهم الإقتصادية وعدم تحملتهم عبأ جديد عليهم، وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي خلال حديثه أنه تم الموافقة خلال الإجتماع علي طرح الدور الأول بوحدات الإسكان الإجتماعي في مزاد علني كمحال تجارية وعيادات أطباء لتعويض فروق الأسعار.

والجدير بالذكر أن الوحدات السكنية تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية وكانت محددة بمبلغ 154 جنيه،وبعد تنفيذ قرار سعر الصرف وزيادة سعر الدولار في البنك الرسمية زادت مواد البناء زيادة كبيرة والتي لابد تؤثر بالزيادة علي أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي، ولكن بأمر من الرئيس السيسي تم تثبيت السعر عند 154جنيه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads