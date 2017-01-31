أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

طرح وحدات الإسكان الإجتماعي بالسعر القديم بقيمة 154 ألف جنيه

Google+ Print
طرح وحدات الإسكان الإجتماعي بالسعر القديم بقيمة 154 ألف جنيه طرح وحدات الإسكان الإجتماعي بالسعر القديم بقيمة 154 ألف جنيه

رح وزير الإسكان الدكتور (مصطفي متبولي ) خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أول أمس الاحد  29 يناير،والذي أقيم  بمقر الدائم  علي هامش الإجتماع الإسبوعي للحكومة، أن مجلس الوزراء وافق علي طرح وحدة الإسكان الإجتماعي بالسعر القديم وعدم زيادة الأسعار بعد تعويم الجنية وزيادة مواد البناء من الحديد والأسمنت التي زادت بنسبة كبيرة في الأونة الخيرة.

 

بأمر من الرئيس لازيادة في الوحدات في الإسكان الإجتماعي

كما أضاف وزير الإسكان أن الحكومة نفذت الأوامر بناء علي تعلميات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  بأن تتحمل الدولة فروق الأسعار ، وعدم تحميل الزيادة في الأسعار للشباب ومحدودي الدخل ومراعاة ظروفهم الإقتصادية وعدم تحملتهم عبأ جديد عليهم، وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي خلال حديثه أنه تم الموافقة خلال الإجتماع علي طرح الدور الأول بوحدات الإسكان الإجتماعي في مزاد علني كمحال تجارية وعيادات أطباء لتعويض فروق الأسعار.

 

والجدير بالذكر أن الوحدات السكنية تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي والبالغ عددها 500 ألف وحدة سكنية وكانت محددة بمبلغ 154 جنيه،وبعد تنفيذ قرار سعر الصرف وزيادة في البنك الرسمية زادت مواد البناء زيادة كبيرة والتي لابد تؤثر بالزيادة علي أسعار وحدات الإسكان الإجتماعي، ولكن بأمر من الرئيس السيسي تم تثبيت السعر عند 154جنيه.

 
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم