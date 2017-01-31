وزارة التموين تعلن عن زيادة جديدة في أسعار الزيت والسكر من الغد

يعاني الشعب المصري من ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فقد ارتفعت جميع أسعار السلع الغذائية والكهربائية بجانب أرتفاع أسعار الأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك بعد قرار تعويم الجنيه المصري والذي ارتفعت جميع أسعار السلع والمنتجات بسبب ذلك.

كما أنه يعاني الشعب المصري أيضاً من أزمة كبيرة في السكر الذي تضاعف سعره من 4 جنيهات إلي 16 جنيهاً في المحلات والأسواق كما أرتفع سعر الأرز أيضاً ووصل إلي 9 جنيهات داخل محلات البقالة وأسعار جميع البقوليات أيضاً فقد شهدت أرتفاعاً كبيراً قد سب أزمة كبيرة للمواطنين الذين لا يستطيعون شراءها.

فقد أعلنت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من الغد الموافق الأول من فبراير سوف يتم زيادة علي بعض سلع التموين وذلك بعد موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي ستزداد في بعض السلع كالزيت والسكر والمسلي النباتي، فقد أصبح سعر السكر الكيلوا ب 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات، وأصبح سعر الزيت 800 ملي ب 12 جنيهاً بدلاً من 10جنيهات، وأصبح سعر ال 500 ملليجرام من المسلي النباتي ب 13 جنيهاً بدلاً 11.75 جنيهاً.