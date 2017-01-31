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لجميع مستخدمى الأيفون والأيباد قرار يسبب فى استياء الملايين لإزالة أداة هامة جداً بشكل مفاجئ من المتجر

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لجميع مستخدمى الأيفون والأيباد قرار يسبب فى استياء الملايين لإزالة أداة هامة جداً بشكل مفاجئ من المتجر لجميع مستخدمى الأيفون والأيباد قرار يسبب فى استياء الملايين لإزالة أداة هامة جداً بشكل مفاجئ من المتجر

لجميع مستخدمى الأيفون والأيباد قرار يسبب فى استياء الملايين لإزالة أداة هامة جداً بشكل مفاجئ من المتجر ، كما نعلم أن اجهزة ايفون i phon من الأجهزة التى تصدرت المشهد فى أجهزة الأتصال المحمولة حول العالم ، وقد حققت أرقام خيالية فى المبيعات من الأيباد والأجهزة الذكية smart phon ، وتتميز أجهزة ابل بالصناعة القوية والتقنيات الحديثة فى تصنيع الهواتف ، بجانب أمكانيات الهواتف المصنعة والتى تحمل رمز التفاحة الشهير .

 

وقامت شركة أبل Appel أمس بأزالة أداة هامة جداً لمستخدمى هواتف i phone ، حيث هذه الأداة مهمتها اكتشاف هواتف آيفون وأجهزة الآيباد i pad المسروقة ، والمعروفة بأسم ” Activation Lock Status Tool ” من موقعها الإلكترونى على الإنترنت ، حيث كانت الأداة المذكورة متواجدة لفترة طويلة من الزمن ، وكثيراً ما اعتمد عليها المستخدمون بشكل أساسى ورئيسى قبل شراء هواتف آيفون المستعملة ، حتى لا يقعوا ضحايا بشراء أجهزة مسروقة .

الأيفون والأيباد
الأيفون والأيباد

الأيفون والأيباد

حيث تتيح هذه الأداة للمستخدم معرفة حالة خاصية “Find my Device ” الموجودة على الآيفون المستعمل والذى سيقوم بشرائه ، فإذا ما كانت مفعلة يعنى ذلك أنه جهاز مسروق وقام صاحبه الأصلى بغلقه على حسابه ، ولا يمكن استخدامه من قبل الآخرين نهائياً .

ولم تصرح شركة أبل عن السبب وراء إزالة تلك الأداة الهامة والضرورية للمستخدمين ، فقد سببت تلك الخطوة استياء الملايين من محبى هواتف آيفون حول العالم ، نظراً لأنها الوحيدة التى يمكنها الكشف عن أجهزة أبل المسروقة .

 

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