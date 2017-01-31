شيماء مصطفى

لجميع مستخدمى الأيفون والأيباد قرار يسبب فى استياء الملايين لإزالة أداة هامة جداً بشكل مفاجئ من المتجر ، كما نعلم أن اجهزة ايفون i phon من الأجهزة التى تصدرت المشهد فى أجهزة الأتصال المحمولة حول العالم ، وقد حققت أرقام خيالية فى المبيعات من الأيباد والأجهزة الذكية smart phon ، وتتميز أجهزة ابل بالصناعة القوية والتقنيات الحديثة فى تصنيع الهواتف ، بجانب أمكانيات الهواتف المصنعة والتى تحمل رمز التفاحة الشهير .

وقامت شركة أبل Appel أمس بأزالة أداة هامة جداً لمستخدمى هواتف i phone ، حيث هذه الأداة مهمتها اكتشاف هواتف آيفون وأجهزة الآيباد i pad المسروقة ، والمعروفة بأسم ” Activation Lock Status Tool ” من موقعها الإلكترونى على الإنترنت ، حيث كانت الأداة المذكورة متواجدة لفترة طويلة من الزمن ، وكثيراً ما اعتمد عليها المستخدمون بشكل أساسى ورئيسى قبل شراء هواتف آيفون المستعملة ، حتى لا يقعوا ضحايا بشراء أجهزة مسروقة .

الأيفون والأيباد حيث تتيح هذه الأداة للمستخدم معرفة حالة خاصية “Find my Device ” الموجودة على الآيفون المستعمل والذى سيقوم بشرائه ، فإذا ما كانت مفعلة يعنى ذلك أنه جهاز مسروق وقام صاحبه الأصلى بغلقه على حسابه ، ولا يمكن استخدامه من قبل الآخرين نهائياً . ولم تصرح شركة أبل عن السبب وراء إزالة تلك الأداة الهامة والضرورية للمستخدمين ، فقد سببت تلك الخطوة استياء الملايين من محبى هواتف آيفون حول العالم ، نظراً لأنها الوحيدة التى يمكنها الكشف عن أجهزة أبل المسروقة .

شبكةعيونالإخبارية

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