حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 1/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: تكتشف مجالات جديدة والخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك ومن الضروري الخروج من دائرتك الضيّقة لاستطلاع الآراء والأجواء



عاطفياً: قد تواجه بعض المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك



صحياً: التوتر العاطفي قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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