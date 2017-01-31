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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 1/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 1/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 1/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: تكتشف مجالات جديدة والخروج للقاء الناس، وتتضاعف شعبيتك ومن الضروري الخروج من دائرتك الضيّقة لاستطلاع الآراء والأجواء 

عاطفياً: قد تواجه بعض المشاكل مع الحبيب الذي يظهر بعض العدائية تجاهك 

صحياً: التوتر العاطفي قد يجعلك تشعر ببعض التعب النفسي 

 

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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رئيس قسم الأخبار

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