حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1/2/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: إبقَ حذراً وانتبه فقد ترهق اعصابك، وربما تعيش بلبلة ويكون من المستحيل تطمينك او تهدئتك



عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة، علاقات الاجتماعية وصداقاتك في توسع وتضيف الإثارة إلى حياتك



صحياً: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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