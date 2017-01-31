رئيس مجلس النواب : "لو مفيش سكر .. العسل موجود"

سمر العشري

ظهر رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال في مؤتمر جماهيري بمحافظة أسوان، وذلك بعد أن قام بإفتتاح بعد المشاريع في مركز دراو التابع للمحافظة، وقد تحدث خلال المؤتمر الجماهيري عند بعض النقاط الهامة، وكان أهمها المشاكل والتحديات التي تواجهها جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية.

حيث قال الدكتور علي عبدالعال “مفيس سكر؟ العسل موجود”، وأشار رئيس مجلس النواب المصري أنه كان يتم إستخدام العسل في عملية تحلية الشاي وغيرها من المهام عندما كان هناك مشاكل في تواجد السكر، وهو نفس الوضع الذي تمر به البلاد خلال الفترة الحالية، ويجب علي الشعب المصري الصبر حتي تمر تلك المرحلة الصعبة.

وقد أثار هذا التصريح الذي أطلقة الدكتور علي عبدالعال جدلاً كبير علي مواقع التواصل الإجتماعي، وشن بعض النشطاء هجوم شديد علي رئيس مجلس النواب المصري، خاصة أن هناك بعض الأخبار التي إنتشرت أنه قد قام بشراء بعض السيارات الفارهة في الفترة الأخيرة بملايين الجنيهات، وهو ما جعله محل هجوم كبير بسبب تلك التصريحات.

شبكةعيونالإخبارية

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