بالفيديو || رئيس مياه الشرب : المياه تمر بأنابيب لم يتم تغييرها منذ 100 عام "ولكن بما يرضي الله المياه صالحة للشرب"

سمر العشري

من المعروف أن مياه الشرب في مصر يشك في الكثير من المواطنين ونجد كل بيت في مصر يمتلك فيلتر للتأكد من سلامة مياه الشرب حيث أن اغلب الوقت نجد أن المياه بيكون فيها رواسب وفيها نسبة كبيرة من الكلور .

وقد استضاف برنامج “صالة التحرير” الذي يعرض علي قناة صدي البلد المهندس مصطفي الشيمي رئيس مياه الشرب بالقاهرة وقد قال أن مياه الشرب بمصر تمر بأنابيب لم يتم تغيرها منذ اكثر من 100 عام ، ألا انه اكد أن المياه التي يشربها للمواطن صالحة وتعمل محطات المياه بما يرضي الله ، وتنزل المياه من الحنفية بمنزل المواطن بما يرضي الله.

وأضاف الشيمي أن محطات المياه تضخ كميات محددة بنسب معينة من الكلور في الأنابيب حتي يقضي الكلور علي الرواسب الموجودة في الأنابيب ثم يتم ضخ المياه الصالحة للشرب في الحنفيات للمواطن المصري .

وقد أوضح الشيمي علي المواطن الذي يجد المياه التي تنزل من صنبور المياه لونها ابيض عكر أو بيها رغوة فأن هذه المياه تحتوي علي نسبة كبيرة من الكلور وعلي المواطن ترك الصنبور لدقائق وسوف يعود لون المياه إلى للونها الطبيعي .

شبكةعيونالإخبارية

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