أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مجتمع و ناس

بالفيديو || رئيس مياه الشرب : المياه تمر بأنابيب لم يتم تغييرها منذ 100 عام "ولكن بما يرضي الله المياه صالحة للشرب"

Google+ Print
بالفيديو || رئيس مياه الشرب : المياه تمر بأنابيب لم يتم تغييرها منذ 100 عام "ولكن بما يرضي الله المياه صالحة للشرب" بالفيديو || رئيس مياه الشرب : المياه تمر بأنابيب لم يتم تغييرها منذ 100 عام "ولكن بما يرضي الله المياه صالحة للشرب"

من المعروف أن مياه الشرب في يشك في الكثير من المواطنين ونجد كل بيت في مصر يمتلك فيلتر للتأكد من سلامة مياه الشرب حيث أن اغلب الوقت نجد أن المياه بيكون فيها رواسب  وفيها نسبة كبيرة من الكلور .

 

وقد استضاف برنامج “صالة التحرير” الذي يعرض علي قناة صدي البلد المهندس مصطفي الشيمي رئيس مياه الشرب بالقاهرة وقد قال أن مياه الشرب بمصر تمر بأنابيب لم يتم تغيرها منذ اكثر من 100 عام ، ألا انه اكد أن المياه التي يشربها للمواطن صالحة وتعمل محطات المياه بما يرضي الله ، وتنزل المياه من الحنفية بمنزل المواطن بما يرضي الله.

 

وأضاف الشيمي أن محطات المياه تضخ كميات محددة بنسب معينة من الكلور في الأنابيب حتي يقضي الكلور علي الرواسب الموجودة في الأنابيب ثم يتم ضخ المياه الصالحة للشرب في الحنفيات للمواطن المصري .

وقد أوضح الشيمي علي المواطن الذي يجد المياه التي تنزل من صنبور المياه لونها ابيض عكر أو بيها رغوة فأن هذه المياه تحتوي علي نسبة كبيرة من الكلور وعلي المواطن ترك الصنبور لدقائق وسوف يعود لون المياه إلى للونها الطبيعي .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

مساء dmc - عماد الدين أديب يكشف سبب إعلان تنظيم داعش في مصر مسئوليتة عن التفجيرين

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

ستاد مصر: لقاء مع ماكيدا المدير الفنى لفريق الاتحاد عقب مباراته مع الأهلى

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc