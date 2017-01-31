أطعمة مضرة للبشرة

سمر العشري

لا شك أن الطعام مفيد لصحتنا وبشرتنا ولكن من المعروف لدي الكثير أن هناك اطعمه تضر بالبشرة وتسبب لها المشاكل أيضا وفي المقابل هناك أطعمة مفيدة تمنح البشرة رونقا جذابا مشرقا .

الأطعمة المضرة للبشرة :

من الأطعمة المضرة الكافيين الموجود في القهوة السريعة والشاي والقهوة

الكحول يعد من الأشياء الضارة جدا للبشرة والجسم فعند تناوله بكميه كبيرة يؤدي إلي جفاف البشرة وأيضا فتك بعض أجهزه الجسم مثل البنكرياس ولذلك دين الإسلام الحنيف حرم تناول المشروبات الكحولية .

الأطعمة المملحة مثل المخللات تؤدي إلي جفاف البشرة ومن الممكن أن تضر أيضا بالكلي فعليكي بتقليل الأملاح في الطعام والبعد عن المخللات .

اللحوم كثيره الدهن عليكي بالابتعاد عنها فأنها تؤدي ألي جفاف البشرة وتقليل نضارتها وأيضا تعمل علي زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم وضيق الشرايين فعليكي بإزالة الدهون من اللحوم قبل أستخدامها .

الأطعمة المعلبة أو المجمدة أيضا تضر بالبشرة فعليكي تناول الأطعمة الطازجة بديلا لها مثل الخيار والخس والشمام .

ومن الأطعمة التي تؤدي إلي ظهور حب الشباب الأطعمة المشبعة بالزيوت التي من الممكن أن تؤدي ألي أنسداد مسام البشرة

من الأطعمة التي تسبب حساسية يعاني بعض الأشخاص من حساسية لبعض الأطعمة ولا يدركوا ذلك وخاصة منتجات الألبان والمكسرات وتظهر هذه الحساسية في صورة طفح جلدي أو إكزيما .

لذلك عليكي بالابتعاد عن تناول هذه الأطعمة ومن الممكن أن تتناوليها ولو لمرة واحدة حتي تتعرفي وجود الحساسية ومن بعدها يتم أستشارة الطبيب .

ومن الأطعمة المفيدة للبشرة :

اليكي بعض الأطعمة المفيدة للبشرة التي تمنح بشرتك الصحة والتألق الطبيعي مثل الشاي الأخضر و المانجو واللوز المحار والأسماك بأنواعها والبطاطا المشوية والفطر والخضروات الورقية مثل السبانخ .

جميع الأطعمة السابقة تحتوي علي عناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم بالإضافة إلي مضادات الأكسدة التي تخلص الجسم من السموم الضارة فبشرتك مهمه وعليكي بالحفاظ عليها لأنها واجهتك للعالم الخارجي وواجهتك للتعامل مع الأخر .

شبكةعيونالإخبارية

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