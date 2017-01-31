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ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017

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ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017 ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017

في اول تعاملات الأسبوع الحالي بدأت الأسعار ترتفع في معظم البنوك الخاصة ، وقد ارتفعت بالفعل الدولار في البنوك الحكومية أيضا اليوم ، وقد ارتفع حتي  وصل ألي اعلي سعر حتي الآن 18.85 ، وسنستمر في متابعة سعر الدولار علي مدار اليوم.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017 :

البنك اسم البنك شراء   بيع    
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك HSBC ١٨٫٩ ١٩٫١٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك كريدي أجريكول ١٨٫٨٥ ١٩٫٠٩

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك إيران للتنمية ١٨٫٨ ١٨٫٩٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك التعمير و الاسكان ١٨٫٨ ١٨٫٩٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك البركة ١٨٫٨ ١٨٫٩٦

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرف المتحد ١٨٫٨ ١٨٫٩

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٨٫٨ ١٨٫٩

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٨٫٧٨٥ ١٨٫٩٦

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك الاسكندرية ١٨٫٧٨ ١٨٫٩

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك البنك العربي الافريقي الدولي ١٨٫٧٨ ١٨٫٨٦

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك قناة السويس ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك البنك التجارى الدولي CIB ١٨٫٧٠١ ١٨٫٨٠١

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك البنك المصري الخليجي ١٨٫٧ ١٨٫٨

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨٫٧ ١٨٫٨٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك البنك الأهلي المصري ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك فيصل ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك مصر ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك القاهرة ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/1/2017.. اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك بنك بلوم مصر ١٨٫٧ ١٨٫٨

 

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار اليوم ، عودت السوق السوداء مرة أخرى في مصر منذ الاسبوع الماضي وكان سجل نشاط وارتفاع الأسعار للورقة الخضراء على الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن قرار تحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلى انهيار السوق السوداء نهائيا وحتي الان لا يمكن القضاء عليها وهي تعمل بنشاط كبير بعد ان تم أستقرار الدولار في البنوك ، ويرجع أسباب عودة السوق السوداء من جديد إلى عدم قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات عملائها من الدولار لإنهاء معاملاتهم الاستيرادية مما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على ما يجتاحونه من دولارات وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 19.50 جنيه للشراء و 20 جنيه للبيع.

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رئيس قسم الأخبار

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