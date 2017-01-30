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أطباء ذكورة: سيدة تطالب بحقنها بالحيوان المنوى للأخ وأخرى من زوج ميت حتى ترث

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أطباء ذكورة: سيدة تطالب بحقنها بالحيوان المنوى للأخ وأخرى من زوج ميت حتى ترث أطباء ذكورة: سيدة تطالب بحقنها بالحيوان المنوى للأخ وأخرى من زوج ميت حتى ترث
أصبح المجتمع فى حالة صدمة وترقب بعد حالة شريهان نور الدين التى طالبت بشراء حيوانات منوية، وما تردد حولها من إمكانية حصولها عليها وإنجاب طفل من متبرع، لكن السؤال الأهم الآن هل هناك أشخاص يطلبون حيوانات منوية فى ؟
 
كشف لنا دكتور محمد عباس استشارى أمراض الذكورة والعقم بطب قصر العينى، عالم من مرضى لا يكلون ولا يملون لإنجابهم طفل حتى وإذا كان ذلك من خلال ممارسات ممنوعة للإخصاب الصناعى، قائلا "يطلب بعض الأشخاص الذين لا يمتلكون حيوانات منوية نهائيا، ونكتشف ذلك بعد أن نأخذ عينة من الخصية، وبالتالى تكون إمكانية إنجابهم لطفل مستحيلة، فيقترحون إحضار عينة من الحيوانات المنوية لشخص آخر، لكن ذلك مرفوضا تماما من قبل المراكز لأن هناك قواعد ملتزمة بها".
 
فى حين رأى الدكتور محمود ياسين استشارى جراحة الذكورة والعقم والمسالك البولية، أن ذلك يحدث من قبل طبقة معينة فقط تتمثل فى الأشخاص المتوهمين فى أن مراكز الإخصاب ستوفر لهم فرصة الحصول على حيوانات منوية أو بويضة لما يمتلكون من فكر غربى يجعل من الأمر طبيعى بالنسبة لهم، مؤكدا أن طلباتهم التى واجهها قوبلت بالرفض التام من جانبه.
 
 
حيوان منوى  
حيوان منوى
 
أحضر حيوانات الأخ لحقنها فيه
 
فيما أكد  عباس أنه خلال عمليات الحقن المجهرى لا يصح أن يأتى المريض بعينة من البيت لكن يجب أن يتم أخذها منه فى نفس الوقت الذى يتواجد فيه من أجل أخذ العينات للحقن المجهرى، مضيفا أنه حدثت أكتر من مرة أن يأتى مريض بعد أن يكتشف أن عينته ليس بها حيوانات منوية، بعينة أخرى بها أرقام حيوانات منوية كثيرة يريد حقنها، وتكون للأخ أو أحد الأقرباء لرغبته الشديدة فى الإنجاب.
 
تطالب بحيوانات زوجها الميت من أجل الميراث
 
وأضاف استشارى أمراض الذكورة والعقم أن كل المراكز فى القاهرة يوجد فيها رقابة كبيرة ولا يمكن أن يحدث ذلك، لكن إن كان المركز غير منتبه ممكن جدا أن ينخدع من إحضار حيوانات منوية مختلفة من جانب الرجل، ويوجد موقف تعرض له شخصيا لرجل كبير فى السن كان متزوجا من اثنين، وجاء مع زوجته الثانية من أجل تجميد الحيوانات المنوية، وكان يعانى من الالتهاب الكبدى الوبائى ولديه ورم فى الكبد ويبدو عليه أنه يعيش أيامه الأخيرة، ثم جاءت الزوجة بعدها بـ4 أشهر لإجراء عملية حقن مجهرى لكن تم اكتشاف أن زوجها فارق الحياة.
 
وتابع عباس تم اكتشاف ذلك لأن هناك قواعد بالمركز أنه إذا كان الرجل مسافر فيجب أن يكتب تفويضا لزوجته أو إذا انتاب فريق العمل شكوك يجب أن يتحرى عن الزوج ويسأل عن تواجده ليعلم ما إذا كان على قيد الحياة لأنه قد تقوم سيدة بهذا الفعل لحل مشاكل فى الميراث والحصول على أموال زوجها بعد موته، وإذا كان لديها تفويض وهو توفى أو طلقها  فلا يحق لها استخدام الحيوانات المنوية.
 
 
سوق الحيوانات المنوية  
عينات الحيوانات المنوية
 
حالة حيرت الأطباء ولجأوا فيها لدار الإفتاء
 
ولفت عباس إلى أنه من الحالات الغريبة أيضا التى واجهته شخصيا عندما جاء رجل مع زوجته لإجراء عملية حقن مجهرى وذهبت السيدة لأخذ عينة من البويضة لديها، وكذلك الرجل داخل المركز، لكنه لم يستطع الحصول على بعض الحيوانات المنوية لذلك أخذ حبة فياجرا دون علم الأطباء وأحضر العينة بعدها جلس فى المكان المخصص للانتظار، لكنه مات فى الحال من أثر الفياجرا، وعندها كان السؤال لدار الإفتاء والأزهر هل هذه الحيوانات المنوية يمكن حقنها أم لا؟ وهل العبرة بإحضار العينة أم حقنها؟
 
ويؤكد جاء القرار بعدم حقنها لأن علاقة الرجل بزوجته انتهت كما أنه مات فليس له حق الموافقة أو الاعتراض، والموافقة القديمة أصبحت غير مفعلة.

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