حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 31/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: لا تتأفف من الضغوط والواجبات، ولا تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة الى وقت آخر ولا تخاطر بعملك



عاطفياً: كُن على قدر من المسؤولية تجاه الشريك، ولا تدع الشكوك تتسلل إلى حياتكم العاطفية



صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads