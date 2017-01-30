رضيعة يبلغ وزنها نصف كيلو جرام تولد قبل 6 أشهر من الحمل | صراع مع الموت والمرض

شيماء مصطفى

فى حالة نادرة من نوعها ولدت طفلة صغير بوزن نصف كيلوجرام عند ولادتها، كما ولدت هذة الطفلة قبل 6 شهور!! من الحمل، حيث أجهضت الأم قبلها مرتين وبسبب مشال صحية عند الأم تم نزول وزن الطفلة عند 623.69 جرام، حيث صرح الأطباء بموت الطفلة ووجود خطورة على حياة الأم، أثناء الودلاه، علماً بأن الحجم الطبيعى للطفل هو ما بين 2.5 كيلو جرام إلى 4 كيلو جرام عند الودلاة.

رضعيه تولد قبل 6 أشهر من الحمل ببريطانيا:

حيث صرح الأطباء للأم بعد الولد أن هناك نسبة خطورة كبيرة على الطفلة نتيجة لعدم نموها الكامل أثناء فترة الحمل التى لم تتمها الطفلة قبل الولادة، كان الأم فكتوريا برادلى قد وضعتها فى بريطانيا، وكان قد صرح الأطباء للأم قبل ولادة الطفلة أن الطفل سوف تموت ولكن بعد ولادتها تكفلت برطنيا بعلاجه لأن القانون يكفل لها حق الرعاية الكاملة حيث أنها تعدت مرحلة الأجهاض الممكنة ووصلت إلى مرحلة التكوين.

أن الله رحيم بقلب الأم حيث حدثت معجزة ربنية حيث واجهة الرضيعة الصغيرة الموت بتحمل الألم برئتان صغيرتنا لم تقدر على التنفس، وحدوث ألتهاب بالرئة للرضيع، وكذالك كان الرضيعة الصغيرة تشبة الجنين لأنها كانت لاتملك الحواجب والرموش وكذالك عينها لم تفتح بعد الولادتها، وكذالك أحتوى دم الطفله على كثير من العدوى.

عاشت الأم فترة طويلة من الألم بعد توقعات الأطباء بموت الفتاة الوحيدة لها بعد مفجاءة الأم أنها عاقراً وأنها لها مشكلات صحية فى المبايض، وعرفت الأم أنها حامل وأنها سوف تفقد الجنين بعملية الأجهاض، كما ان الرضيع لم تتنفس إلا بعد 11 دقيقة من الولادة وكما أجرى لها 15 عملية بعد الولادة كنقل دم وجراحة ليزر للعين حتى لا تصاب بالعمئ، غير المشاكل الصحية الأخرى…

عاشت الأم فكتوريا فى ليفربول، تجربة مريرة حيث أرسل لها الممرضات صورة تذكارية لأقدام طفلتها حين ولادتها حيث سمح الأطباء للأم برؤية الرضيعة بثلاثة ساعات ونصف فقط، وكانت معجزت الله عيش هذة الطفله حتى الأن والتى تبلغ من العمر 9 شهور، بعد تعافيها من المرض.

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شبكةعيونالإخبارية

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