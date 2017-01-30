تعيين سيدة في مهنة مأذون قرية الحلوات مسقط رأس العندليب عبدالحليم حافظ

شهدت اليوم محافظة الشرقية انتصار السيدة أسماء محمد سعيد في معركتها التي بدأت منذ عام 2015 ، طالببت فيها بالتعيين في منصب مهنة المأذون بعد تخرجها و حصولها على ليسانس الشريعة الإسلامية ، من جامعة الزقازيق محافظة الشرقية ، بتقدير عام جيد جدا ، حيث صدق اليوم السيد مساعد وزير العدل المختص بشئون المحاكم على قرار تعيين أسماء محمد سعيد في منصب مأذون لكلا من قرية الجلالية اضافة الى قرية الحلوات مسقط رأس العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بقرار رقم 116 لسنة 2017 .

من هي أسماء محمد سعيد مأذون قرية الحلوات مسقط رأس العندليب الأسمر

أسماء هي سيدة تبلغ من العمر واحد و ثلاثون عاما ، حاصلة على ليسانس في الشريعة الاسلامية بتقدير عام جيد جدا من جامعة الزقازيق ، و قد تقدمت أسماء للحصول على هذا المنصب ثلاث مرات من قبل منذ عام 2015 ، و لكنها في كل مرة لم يكن يحالفها الحظ ، حتى فازت بالقرعة في المرة الأخيرة و صدق السيد مساعد وزير العدل على قرار التعيين الخاص بها .

جدير بالذكر أن أول مأذونة في مصر هي أمل سليمان عفيفي و هي أيضا من مواليد محافظة الشرقية و لكنها حاصلة على ليسانس الحقوق ، و قد دخلت معركتها الخاصة للحصول على لقب مأذون و ممارستها للمهنة في عام 2008 حيث تنافست مع 8 رجال على هذا المنصب و لكن انتهى الأمر بفوزها لتكون أول مأذونة في مصر ، و قد قامت أمل بتسجيل أول عقد قرآن شرعي في 25 أكتوبر 2008 في وسط حضور اعلامي ضخم من أجل تغطية أول حدث من هذا النوع .