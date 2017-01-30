أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

تعيين سيدة في مهنة مأذون قرية الحلوات مسقط رأس العندليب عبدالحليم حافظ

Google+ Print
تعيين سيدة في مهنة مأذون قرية الحلوات مسقط رأس العندليب عبدالحليم حافظ تعيين سيدة في مهنة مأذون قرية الحلوات مسقط رأس العندليب عبدالحليم حافظ

شهدت اليوم محافظة الشرقية انتصار السيدة أسماء محمد سعيد في معركتها التي بدأت منذ عام 2015 ، طالببت فيها بالتعيين في منصب مهنة المأذون بعد تخرجها و حصولها على ليسانس الشريعة الإسلامية ، من جامعة الزقازيق محافظة الشرقية ، بتقدير عام جيد جدا ، حيث صدق اليوم السيد مساعد وزير العدل المختص بشئون المحاكم على قرار تعيين أسماء محمد سعيد في منصب مأذون لكلا من قرية الجلالية اضافة الى قرية الحلوات مسقط رأس العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ بقرار رقم 116 لسنة 2017 .

 

من هي أسماء محمد سعيد مأذون قرية الحلوات مسقط رأس العندليب الأسمر

أسماء هي سيدة تبلغ من العمر واحد و ثلاثون عاما ، حاصلة على ليسانس في الشريعة الاسلامية بتقدير عام جيد جدا من جامعة الزقازيق ، و قد تقدمت أسماء للحصول على هذا المنصب ثلاث مرات من قبل منذ عام 2015 ، و لكنها في كل مرة لم يكن يحالفها الحظ ، حتى فازت بالقرعة في المرة الأخيرة و صدق السيد مساعد وزير العدل على قرار التعيين الخاص بها .

 
سيدة تعمل في مهنة المأذون
سيدة تعمل في مهنة  مأذون قرية الحلوات
 

جدير بالذكر أن أول مأذونة في هي أمل سليمان عفيفي و هي أيضا من مواليد محافظة الشرقية و لكنها حاصلة على ليسانس الحقوق ، و قد دخلت معركتها الخاصة للحصول على لقب مأذون و ممارستها للمهنة في عام 2008 حيث تنافست مع 8 رجال على هذا المنصب و لكن انتهى الأمر بفوزها لتكون أول مأذونة في مصر ، و قد قامت أمل بتسجيل أول عقد قرآن شرعي في 25 أكتوبر 2008 في وسط حضور اعلامي ضخم من أجل تغطية أول حدث من هذا النوع .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين