لأول مرة تصريح جرئ من الفنانة “منة شلبي” عن زوج المستقبل

شيماء مصطفى

كثير من الجمهور المصري و العربي يعتقدون كل الإعتقاد بأن الفنانه الشابة منة شلبي ما زالت مضربة تماما عن الزواج ولذلك فان الكثير يتسألون عن السبب في هذا الإضراب حتى جاءت منه شلبي لتصرح لاول مرة عن السبب الذي جعلها تفرض الزواج حتى الأن وقد كان هذا التصريح من خلال استضافتها ببرنامج” استديو شيري” .

والذي تقوم بتقديمه الفنان المطربة شيرين عبد الوهاب لتصرح “منة” بانها ليست مضربة نهائيا عن الزواج ولكنها تنتظر حتى تجد فارس احلامها اي الرجل الذي يتواجد بشخصيته جميع المواصفات التي تريد وجودها بزوج المستقبل مؤكدة انها ليست على عجلة من امرها وانها تفضل عدم الزواج نهائيا عن ـن تتزوج اي رجل من اجل الزواج فقط ثم تفشل هذه الزيجة .

لكن الغريب في الأمر أن الفنانه شيرين عبد الوهاب ايدت منطق منة شلبي وبشدة وقالت ان المرأة التي لم تتزوج تحظى بحظ افضل من التي تزوجت بشخصية خاطئة وقد جاء تأييد شيرين لمنة من منطلق الصداقة الشديدة التي تجمعهما بها في حياتهما الاجتماعية حيث ان منة شلبي وشيرين يعتبروا من اكثر الأصدقاء المترابطين في الوسط الفني لذلك فاننا قد نجد معظم اراءهم متوافقة ولم يكن توافق الرأي في موضوع الزواج فقط وانما يأتي هذا التوافق في كثير من مشكلاتهم الحياتية.