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حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية قريباً

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حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية قريباً حورية فرغلي تخضع لعملية جراحية قريباً

أكدت الفنانة المصرية الشهيرة حورية فرغلي أنها خلال الفترة القادمة سوف تخضع لأكثر من عملية جراحية، وسوف يكون أولها عملية إستئصال الرحم قريباً جداً، وذلك بسبب مرض وراثي منتشر بكثرة في العائلة الخاصة، وهي بدأت تعاني من هذا المرض في الفترة الأخيرة، وتخشي أن ينتشر في باقي أجساد الجسد، لذلك سوف تقوم بإستئصال الرحم.

 

وأضافت حورية فرغلي، أنها سوف تودع حلم الأمومة بشكل نهائي بعد تلك العملية، ولكنها راضية جداً وليس هناك ما تستطيع فعله، فهي تخشي من أن يؤثر هذا المرض علي باقي الجسد ويؤدي إلي وفاتها، وهو ما سوف يجعلها تخضع لتلك العملية الجراحية الخطيرة، والتي من المقرر أن تقام خارج .

 

وأردفت أن هناك عملية جراحية أخري ولكن هذه المرة خاصة بأنفها، فهي تحتاج لعملية فيها، فهي في الفترة الأخري تعاني بشدة بسبب الخطأ الطبي الذي أثر علي أنفها وأصبحت تجد صعوبة في التنفس، مؤكدة علي أنها لم تكن عملية تجميل كما يشاع، لأنها لا تحتاج لمثل تلك العمليات.

 

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