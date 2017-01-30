استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30/1/2017

قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.
سعر الريال اليوم الإثنين بالبنوك :
|البنك
|شراء
|بيع
|
بنك HSBC
|
٥٫٠٣٩٢ جم
|
٥٫١١٢ جم
|
|
كريدي أجريكول
|
٥٫٠٢٦٧ جم
|
٥٫٠٩ جم
|
|
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|
٥٫٠٠٨٥ جم
|
٥٫٠٥٥٣ جم
|
|
بنك قناة السويس
|
٥ جم
|
٥٫٠٢٨ جم
|
|
مصرف أبو ظبي الاسلامي
|
٤٫٩٩ جم
|
٥٫٠٤١٣ جم
|
|
بنك عودة
|
٤٫٩٨٦٧ جم
|
٥٫٠٢٨ جم
|
|
المصرف المتحد
|
٤٫٩٨٦٧ جم
|
٥٫٠٤ جم
|
|
بنك فيصل
|
٤٫٩٨٦٣ جم
|
٥٫٠١٩٥ جم
|
|
بنك بلوم مصر
|
٤٫٩٨٦٢٦٨ جم
|
٥٫٠١٢٩٣٢ جم
|
|
بنك مصر
|
٤٫٩٨٦١ جم
|
٤٫٩٩٧١ جم
|
|
البنك الأهلي المصري
|
٤٫٩٨٦١ جم
|
٤٫٩٩٩٦ جم
|
|
البنك المصري الخليجي
|
٤٫٩٨٥٢ جم
|
٥٫٠١٣١ جم
|
|
بنك الاسكندرية
|
٤٫٩٨٤٧٤ جم
|
٥٫٠٤ جم
|
|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|
٤٫٩٨ جم
|
٥٫٠٥ جم
|
|
البنك العربي الافريقي الدولي
|
٤٫٩٧٩٣ جم
|
٥٫٠٢٨٩ جم
|
|
البنك التجارى الدولي CIB
|
٤٫٩٧٧٥ جم
|
٥٫٠١٤٩ جم
|
|
بنك التنمية والائتمان الزراعى
|
٤٫٩٤١٢ جم
|
٥٫٠٣٨ جم
|
|
بنك القاهرة
|
٤٫٩٣٤ جم
|
٥٫٠٠٢ جم
|
|
بنك مصر إيران للتنمية
|
٤٫٩١٤٤ جم
|
٥٫٠٧٤٩ جم
|
|
بنك البركة
|
٤٫٨٦٢٣ جم
|
٥٫٠٩٥٨ جم
|
|
البنك الأهلى اليونانى بمصر
|
٤٫٧٩٥٩ جم
|
٤٫٩١٣١ جم
|
|
بنك التعمير و الاسكان
|
٤٫٢٠٠١ جم
|
٥٫١٤٣ جم
|