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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30/1/2017

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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30/1/2017 استقرار سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 30/1/2017

سمر العشري

قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.

سعر الريال اليوم الإثنين بالبنوك :

 

البنك   شراء بيع
HSBC.jpg

بنك HSBC

٥٫٠٣٩٢ جم

٥٫١١٢ جم

 
CAGRI.jpg

كريدي أجريكول

٥٫٠٢٦٧ جم

٥٫٠٩ جم

 
PIRAEUS.jpg

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

٥٫٠٠٨٥ جم

٥٫٠٥٥٣ جم

 
SCBNK.jpg

بنك قناة السويس

٥ جم

٥٫٠٢٨ جم

 
ADIB.jpg

مصرف أبو ظبي الاسلامي

٤٫٩٩ جم

٥٫٠٤١٣ جم

 
AUDI.jpg

بنك عودة

٤٫٩٨٦٧ جم

٥٫٠٢٨ جم

 
THEUBEG.jpg

المصرف المتحد

٤٫٩٨٦٧ جم

٥٫٠٤ جم

 
FAISAL.jpg

بنك فيصل

٤٫٩٨٦٣ جم

٥٫٠١٩٥ جم

 
BBE.jpg

بنك بلوم مصر

٤٫٩٨٦٢٦٨ جم

٥٫٠١٢٩٣٢ جم

 
BM.jpg

بنك مصر

٤٫٩٨٦١ جم

٤٫٩٩٧١ جم

 
NBE.jpg

البنك الأهلي المصري

٤٫٩٨٦١ جم

٤٫٩٩٩٦ جم

 
EGB.jpg

البنك المصري الخليجي

٤٫٩٨٥٢ جم

٥٫٠١٣١ جم

 
ALEX.jpg

بنك الاسكندرية

٤٫٩٨٤٧٤ جم

٥٫٠٤ جم

 
SAIB.jpg

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

٤٫٩٨ جم

٥٫٠٥ جم

 
AAIB.jpg

البنك العربي الافريقي الدولي

٤٫٩٧٩٣ جم

٥٫٠٢٨٩ جم

 
CIB.jpg

البنك التجارى الدولي CIB

٤٫٩٧٧٥ جم

٥٫٠١٤٩ جم

 
PBDAC.jpg

بنك التنمية والائتمان الزراعى

٤٫٩٤١٢ جم

٥٫٠٣٨ جم

 
BDC.jpg

بنك القاهرة

٤٫٩٣٤ جم

٥٫٠٠٢ جم

 
MIDB.jpg

بنك مصر إيران للتنمية

٤٫٩١٤٤ جم

٥٫٠٧٤٩ جم

 
BARAKA.jpg

بنك البركة

٤٫٨٦٢٣ جم

٥٫٠٩٥٨ جم

 
NBG.jpg

البنك الأهلى اليونانى بمصر

٤٫٧٩٥٩ جم

٤٫٩١٣١ جم

 
HDB.jpg

بنك التعمير و الاسكان

٤٫٢٠٠١ جم

٥٫١٤٣ جم

 
 

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