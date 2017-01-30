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استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 30-1-2017

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استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 30-1-2017 استقرار سعر الذهب اليوم الاثنين 30-1-2017

 

سمر العشري

 

هذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى مصر تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 416 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ استقرار منذ تعاملات أمس بعض خفض السعر من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف اسعار الذهب اليوم عن أمس .

سعر الذهب اليوم في الإثنين :

النوع عيار الذهب مقابل الجنية المصري
سعر عيار ذهب 14 416 جنية مصري
سعر عيار ذهب 18 535 جنية مصري
سعر عيار ذهب 21 624 جنية مصري
سعر عيار ذهب 22 654 جنية مصري
سعر عيار ذهب 24 713 جنية مصري
سعر الجنية الذهب 4,992 جنية مصري
الاوقية           22,179 بالجنية المصري
 سعر الكيلو 713,143 بالجنية المصري

وقد حقق الاستسمار في الذهب علي المستوي العالمي ارباح كبيرة جدا في العام السابق 2016 ومع العلم انه كان يوجد تراجع كبير في النصف الأخير من العام السابق وبداية العام الحالي 2017 وكان الذهب اعلي سعر له في العامين السابقين .

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