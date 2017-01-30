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استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 30-1-2017

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استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 30-1-2017 استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 30-1-2017

سمر العشري

توقعات سعر الدولار اليوم ، الاثنين 30-1-2017  بداية اليوم ، حيث استقر الدولار امام الجنية المصري ، وكان بنك HSBC الاعلي وسجل اليوم 19.90 ، ولاكن علي المستوي العالمي ارتفع الدولار أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، بعد تحقيق بعض المكاسب البسيطة في وقت سابق .

اليوم الإثنين في البنوك :

البنك اسم البنك شراء   بيع    
HSBC.jpg بنك HSBC ١٨٫٩ ١٩٫١٥

 
BARAKA.jpg بنك البركة ١٨٫٨٥ ١٨٫٩٦

 
CAGRI.jpg كريدي أجريكول ١٨٫٨٥ ١٩٫٠٩

 
HDB.jpg بنك التعمير و الاسكان ١٨٫٨ ١٨٫٩٥

 
THEUBEG.jpg المصرف المتحد ١٨٫٨ ١٨٫٩

 
ADIB.jpg مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٨٫٨ ١٨٫٩

 
ALEX.jpg بنك الاسكندرية ١٨٫٧٨ ١٨٫٩

 
AAIB.jpg البنك العربي الافريقي الدولي ١٨٫٧٨ ١٨٫٨٦

 
PIRAEUS.jpg البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٨٫٧٥٥ ١٨٫٩

 
NBG.jpg البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥

 
EBE.jpg البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥

 
MIDB.jpg بنك مصر إيران للتنمية ١٨٫٧٥ ١٨٫٩

 
CIB.jpg البنك التجارى الدولي CIB ١٨٫٧٠١ ١٨٫٨٠١

 
EGB.jpg البنك المصري الخليجي ١٨٫٧ ١٨٫٨

 
SAIB.jpg بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨٫٧ ١٨٫٨٥

 
NBE.jpg البنك الأهلي المصري ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
SCBNK.jpg بنك قناة السويس ١٨٫٧ ١٨٫٨

 
BM.jpg بنك ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
BDC.jpg بنك القاهرة ١٨٫٧ ١٨٫٧٥

 
BBE.jpg بنك بلوم مصر ١٨٫٧ ١٨٫٨

 
FAISAL.jpg بنك فيصل ١٨٫٦٨ ١٨٫٧٣

 

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في السوق السوداء :

سجل السوق السوداء نشاط وارتفاع الأسعار للورقة الخضراء على الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن قرار تحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلى انهيار السوق السوداء نهائيا وحتي الان لا يمكن القضاء عليها وهي تعمل بنشاط كبير بعد ان تم أستقرار الدولار في البنوك ، ويرجع أسباب عودة السوق السوداء من جديد إلى عدم قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات عملائها من الدولار لإنهاء معاملاتهم الاستيرادية مما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على ما يجتاحونه من دولارات وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 19.50 جنيه للشراء و 20 جنيه للبيع.

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رئيس قسم الأخبار

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