أرخص المناطق التجارية لجهاز العرائس وأدوات المنزل في مصر

سمر العشري

في ظل الأزمة التي تمر بها مصر وارتفاع سعر الدولار والذي قارب أن يتخطى حاجز 20 جنيه في البنوك المصرية أدى إلي ارتفاع سعر جميع السلع ومن بين هذه السلع مستلزمات البيت وخاصة لمن مقبلة علي الزواج تجد الأسعار غالية جدا وتبحث في كل مكان عن الأرخص سعرا وتكون ذات جودة عالية ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر عنك عناء البحث عن هذه الأماكن فمن خلال هذا التقرير رصدنا لكي سيدي أرخص الأسعار في مصر .

منتجات التجميل :

ومن الأماكن المشهورة بأدوات التجميل منطقة الموسكي ويمكن اخذ المنتج بنصف ثمنه إذا قمتي بأخذ نصف دسته ولكن تأكدي أولا من سلامة العبوة وتاريخ الإنتاج .

الملابس الحريمي :

وتوجد جميع الملابس الحريمي من ملابس تركي وملابس البيت في منطقة العتبة بأسعار اقل من باقي المحلات لتصل إلى 100جنيه واكثر للقطعه الواحدة ، والملابس القطنية موجودة بالموسكي والأزهر بأرخص الأسعار .

أدوات المطبخ :

وتكون موجودة في الموسكي والأزهر والمرشدي بأكتوبر وال شاهين بالسيدة زينب .

الديكور :

وأكسسوارات الديكور موجودة بكثرة في حارة اليهود وخامات عالية الجودة وجيدة بأقل الأسعار

الأعمال اليدوية :

وسوق الفسطاط في مصر القديمة يحتوي علي جميع الأعمال اليدوية بأقل الأسعار .

شبكةعيونالإخبارية

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