أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال : أحزني جداً إن عدد عربيات التليفزيون أكثر من عربيات الإسعاف -
مساء dmc - ناجح إبراهيم : التفجيرين يحملا بصمة داعش ومتوقع محاولة تكراره بدون تعليمات من القيادات -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc -
تأجل مباراة دورتموند وموناكو بـ«الشامبيونز ليج».. وغدًا موعدها الجديد -
انفجار 3 عبوات ناسفة قرب حافلة دورتموند -
تشكيل يوفنتوس لمواجهة برشلونة بـ«الشامبيونز ليج» -
مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين -
ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين -
عاجل| مصادر أمنية تكشف عن مفاجأة كبرى تبرأ المتهم بتفجير كنيسة مارمرقس بالأسكندرية -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لمباراة الاتحاد والأهلى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

أرخص المناطق التجارية لجهاز العرائس وأدوات المنزل في مصر

Google+ Print
أرخص المناطق التجارية لجهاز العرائس وأدوات المنزل في مصر أرخص المناطق التجارية لجهاز العرائس وأدوات المنزل في مصر

في ظل الأزمة التي تمر بها وارتفاع والذي قارب أن يتخطى حاجز 20 جنيه في البنوك المصرية أدى إلي ارتفاع سعر جميع السلع ومن بين هذه السلع مستلزمات البيت وخاصة لمن مقبلة علي الزواج تجد الأسعار غالية جدا وتبحث في كل مكان عن الأرخص سعرا وتكون ذات جودة عالية ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر عنك عناء البحث عن هذه الأماكن فمن خلال هذا التقرير رصدنا لكي سيدي أرخص الأسعار  في مصر .
 
  • منتجات التجميل :
ومن الأماكن المشهورة بأدوات التجميل منطقة الموسكي ويمكن اخذ المنتج بنصف ثمنه إذا قمتي بأخذ نصف دسته ولكن تأكدي أولا من سلامة العبوة وتاريخ الإنتاج .
 
  • الملابس الحريمي :
وتوجد جميع الملابس الحريمي من ملابس تركي وملابس البيت في منطقة العتبة بأسعار اقل من باقي المحلات لتصل إلى 100جنيه واكثر للقطعه الواحدة ، والملابس القطنية موجودة بالموسكي والأزهر بأرخص الأسعار .
 
  • أدوات المطبخ :
وتكون موجودة في الموسكي والأزهر والمرشدي بأكتوبر وال شاهين بالسيدة زينب .
 
  • الديكور :
وأكسسوارات الديكور موجودة بكثرة في حارة اليهود وخامات عالية الجودة وجيدة بأقل الأسعار
 
  • الأعمال اليدوية :
وسوق الفسطاط في مصر القديمة يحتوي علي جميع الأعمال اليدوية بأقل الأسعار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

وزير خارجية السودان: فرضنا تأشيرة على المصريين لمنع تسلل الإرهابيين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال :أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري بإسمي وبإسم أسرة dmc

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين

ستاد مصر: لقاء مع حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى وحديث عن سياسة التدوير المتبعه مع اللاعبين