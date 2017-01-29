أسعار السجائر الرسمية والفرق بينها و بين الأسعار التي تباع بها في الأسواق

شيماء مصطفى

السجائر بمختلف أنواعها أصبحت شئ مهم لدى المواطن المصري على الرغم من خطورتها على صحة الإنسان ولكن أصبحت عادة سيئة عند الشعب المصري أعتاد عليه منذ قديم الزمان منذ أن دخلت السجائر فى ظل الاحتلال الإنجليزي للبلاد وأستمرت حتى الأن واعتاد المصريين على التدخين على رغم من زيادة عدد الوفيات والأمراض بسبب التدخين ولكن يداوم المصريون على شرائها مهما كانت أسعاره التي تكون في الزيادة دائماً، مما حدا بالدولة لوضع أسعار لجميع أنواع السجائر بصفة رسمية ولكن بعض التجار يتلاعبون في أسعار بالزيادة بغية تحقيق ربح من ذالك التلاعب والذي يمثل مشكلة في الأسواق المصرية لم تستطع الأجهزة الرقابية حلها رغم الزيادات الرسمية الأخيرة في أسعار السجائر لكثرة المدخنين من فئات عمرية مختلفة ومن الجنسين أيضاً

أسعار السجائر الحقيقية

مازال هناك فرق أسعار السجائر المحلية والأجنبية بين الأسعار الرسمية التي تعلنها الشركات وبين ما يتم بها بيعها بالفعل، يمثل مشكلة في الأسواق لاحتقار التجار لبعض الانواع وفرض زيادات كبيرة على أسعارها؛ فتجار الجملة يتلاعبون في أسعار السجائر المتداولة للمواطنين باختلاف عن أسعارها الحقيقية التي تعلنها الشركة رغبة منهم في تحقيق ربح وفير لاحتقار سلعة تعتبر من السلع الأساسية التى لا يستغنى عنها فئات كثيرة في الشعب المصري

عار السجائر الرسمية من الشركة والفرق بينها وبين أسعار الأسواق :- وشهدت أسعار عدد من أصناف السجائر الأجنبية زيادة رسمية جديدة خلال الشهور الماضية، وبينما يسجل السعر الرسمي لأنواع سجائر مارلبورو وميريت وكينت، ودانهيل 29 جنيهًا للعبوة 20 سيجارة، يتم بيع هذه الأصناف في كثير من الأكشاك والمحلات بأسعار تتراوح ما بين 30 إلى 35 جنيهًا.

وكذلك الحال بالنسبة للأنواع الأخرى مثلاً يصل السعر الرسمي لصنف “إل إم” إلى 22 جنيهًا في حين أنه يتم بيعها بأسعار 23 إلى 25 جنيهًا، وكذلك صنف روثمان الرسمي 21 جنيهًا وتباع بـ 22 جنيهًا، و”فايسروي” الرسمي 17 جنيهًا وتباع بـ 18 جنيهًا، و”وينستون” الرسمي 21 جنيهًا وتباع بـ 22 جنيهًا.

كما يصل سعر صنف كليوباترا بوكس وهي تعتبر الأكثر تداولاً بين فئات الشعب المصري المختلفة لتصل إلى ما بين 13.5 و14 جنيهًا في الأسواق على الرغم من أن سعرها الرسمي يبلغ 12 جنيهًا، ويسجل السعر الرسمي لصنف كليوباترا “كينج سايز” 10.5 جنيه وتباع بـ 12.5 جنيه، وصنف “بوسطن” و”لايت” الرسمي 12 جنيهًا وتباع بـ 13.5 جنيه.

ورغم زيادة سعر صنف كليوباترا السوبر رسميًا 25 قرشًا إلى 12.75 جنيه ولكنه يباع بـ 14 جنيهًا بالأكشاك والمحلات، وكليوباترا “كوين” 12 جنيهًا بعد زيادتها رسميًا 1.5 جنيه، ولكنها تباع بـ13 بالأسواق.

شبكةعيونالإخبارية

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