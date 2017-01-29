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وفاة شاب بعد زفافه بثلاثة ساعات بأسيوط

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وفاة شاب بعد زفافه بثلاثة ساعات بأسيوط وفاة شاب بعد زفافه بثلاثة ساعات بأسيوط

في واقعة مأساوية هزت جميع أهالي القوصية بمحافظة أسيوط سادت حالة من الحزن بعد فرحة كبيرة من أهالي العروسين فرحة بزواج نجلهم ولكن بعد انتهاء الحفلة بساعات قليلة لقي العريس مصرعه متأثرا بحالة إختناق نتيجة تسريب غاز من سخان الحمام الخاص بالمنزل.

 

وترجع تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن أسيوط اللواء “عاطف توفيق ” إخطار من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب يدعى ” أ .م . ع ” البالغ من العمر 28 عام ويعمل عامل مصابا بإختناق نتيجة تسريب غاز من سخان المنزل مما أدى الى احتراق الأكسجين وذلك أثناء إستحمامه بحمام منزله بعد زفافه بثلاثة ساعات .

 

وتم نقل العريس الى مشرحة مستشفى القوصية المركزي وقامت قوة من المباحث لمكان الحادث لمعاينة الواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتبين من التحريات الأولية ان الشاب قام بالذهاب الى الحمام بعد انتهاء الزفاف بثلاثة ساعات وتوفي بعدها مباشرة نتيجة تعرضه لأختناق وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة بعد الإنتهاء من الإجراءات وتسليم جثة الشاب الي أقاربه لدفنها  كما امرت بإستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

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