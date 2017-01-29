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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاحد 29/1/2017

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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاحد 29/1/2017 استقرار سعر الريال السعودي اليوم الاحد 29/1/2017

قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.

سعر الريال اليوم الاحد بالبنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك--إيران-للتنمية 4.8996 5.0598
التنمية-والإئتمان-الزراعي 4.9420 5.0317
مصرف-ابو-ظبي 4.9900 5.0397
البنك-المصري-الخليجي 4.9844 5.0151
بنك-سايب 4.9800 5.0500
البنك-الأهلي 4.9863 4.9997
بنك-البركة 4.8752 5.0958
بنك-القاهرة 4.9340 5.0020
بنك-الاسكندرية 5.0077 5.0446
البنك-العربي-الافريقي 4.9793

5.0289
البنك-المركزي 5.0022 5.0380
بنك-مصر 4.9863 4.9971
بنك-بلوم-مصر 4.9863 5.0131
بنك-فيصل- 4.9809 5.0221
كريدي-أجريكول 5.0265 5.0903
بنك-التعمير-والإسكان 4.2001 5.1430
بنك-بيريوس 5.0009 5.0397
بنك-قناة-السويس 4.9863 5.0131
المصرف-المتحد 4.9867 5.0400
البنك-التجاري-الدولي 4.9772 5.0148

 

البنك-الأهلي-المتحد 5.0000 5.0500
بنك-المشرق 5.0300 5.0600
HSBC 5.0392 5.1120
بنك-الاستثمار-العربي 5.0100

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