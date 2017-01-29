انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 29-1-2017

سمر العشري

هذه الاسعار لاتشمل المصنعية و سعر المصنعية فى مصر تقريبا 22.5 جنيه مصرى للجرام وهذا أذا جاء عيار 18 416 جنية مصري اليوم يتم حساب ذياده سعر المصنعية ، اليوم بداية تعاملات قد يلاحظ أنخاض منذ تعاملات أمس تصل حتي الان من 4 الي 8 جنية للجرام عن الأيام السابقة وقد يختلف اسعار الذهب اليوم عن أمس .

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد :

النوع عيار الذهب مقابل الجنية المصري سعر عيار ذهب 14 416 جنية مصري سعر عيار ذهب 18 535 جنية مصري سعر عيار ذهب 21 624 جنية مصري سعر عيار ذهب 22 654 جنية مصري سعر عيار ذهب 24 713 جنية مصري سعر الجنية الذهب 4,992 جنية مصري

اسعار الاوقية 22,179 بالجنية المصري سعر الكيلو 713,143 بالجنية المصري

وقد حقق الاستسمار في الذهب علي المستوي العالمي ارباح كبيرة جدا في العام السابق 2016 ومع العلم انه كان يوجد تراجع كبير في النصف الأخير من العام السابق وبداية العام الحالي 2017 وكان الذهب اعلي سعر له في العامين السابقين .

شبكةعيونالإخبارية

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