استقرار سعر الدولار اليوم الاحد 29/1/2017

سمر العشري

توقعات سعر الدولار اليوم ، الاحد 29-1-2017 بداية اليوم ، حيث استقر الدولار امام الجنية المصري ، وكان بنك HSBC الاعلي وسجل اليوم 19.90 ، ولاكن علي المستوي العالمي ارتفع الدولار أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، بعد تحقيق بعض المكاسب البسيطة في وقت سابق .

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك :

البنك اسم البنك شراء بيع بنك HSBC ١٨٫٩ ١٩٫١٥ بنك البركة ١٨٫٨٥ ١٨٫٩٦ كريدي أجريكول ١٨٫٨٥ ١٩٫٠٩ بنك التعمير و الاسكان ١٨٫٨ ١٨٫٩٥ المصرف المتحد ١٨٫٨ ١٨٫٩ مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٨٫٨ ١٨٫٩ بنك الاسكندرية ١٨٫٧٨ ١٨٫٩ البنك العربي الافريقي الدولي ١٨٫٧٨ ١٨٫٨٦ البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٨٫٧٥٥ ١٨٫٩ البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥ البنك المصري لتنمية الصادرات ١٨٫٧٥ ١٨٫٨٥ بنك مصر إيران للتنمية ١٨٫٧٥ ١٨٫٩ البنك التجارى الدولي CIB ١٨٫٧٠١ ١٨٫٨٠١ البنك المصري الخليجي ١٨٫٧ ١٨٫٨ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٨٫٧ ١٨٫٨٥ البنك الأهلي المصري ١٨٫٧ ١٨٫٧٥ بنك قناة السويس ١٨٫٧ ١٨٫٨ بنك مصر ١٨٫٧ ١٨٫٧٥ بنك القاهرة ١٨٫٧ ١٨٫٧٥ بنك بلوم مصر ١٨٫٧ ١٨٫٨ بنك فيصل ١٨٫٦٨ ١٨٫٧٣

سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء :

سجل السوق السوداء نشاط وارتفاع الأسعار للورقة الخضراء على الرغم من تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن قرار تحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلى انهيار السوق السوداء نهائيا وحتي الان لا يمكن القضاء عليها وهي تعمل بنشاط كبير بعد ان تم أستقرار الدولار في البنوك ، ويرجع أسباب عودة السوق السوداء من جديد إلى عدم قدرة البنوك على الوفاء باحتياجات عملائها من الدولار لإنهاء معاملاتهم الاستيرادية مما يدفعهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على ما يجتاحونه من دولارات وقد سجل سعر الدولار في السوق السوداء نحو 19.50 جنيه للشراء و 20 جنيه للبيع.

شبكةعيونالإخبارية

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