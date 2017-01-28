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10 دول ترحّب بالمهاجرين حول العالم: دولتان عربيتان ضمن القائمة

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10 دول ترحّب بالمهاجرين حول العالم: دولتان عربيتان ضمن القائمة 10 دول ترحّب بالمهاجرين حول العالم: دولتان عربيتان ضمن القائمة

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المهاجرين حول العالم، فوفقًا لبحث أجرته منظمة الأمم المتحدة، فإن هناك 243 مليون مهاجر حول العالم، وهم يمثلون 3.4% من سكان العالم.

ونشر موقع «إندي 100» البريطاني قائمة بأكثر 10 دول تستقبل المهاجرين حول العالم، وجاءت الولايات المتحدة على رأسها كأكثر الدول استقبالًا للمهاجرين بـ 46.6 مليون مهاجر، فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 12 مليون مهاجر.

وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 11.6 مليون، وجاءت المملكة العربية -كأول دولة عربية في القائمة- في المرتبة الرابعة بـ 10.2 مليون مهاجر، فيما احتلت بريطانيا المرتبة الخامسة على القائمة بـ8.5 مليون مهاجر.

وجاءت دولة الإمارات، كثاني دولة عربية على القائمة، لتحتل المرتبة السادسة بـ 8.1 مليون مهاجر، وتبعتها كندا في المرتبة السابعة بـ 7.8 مليون مهاجر، ثم فرنسا في المرتبة الثامنة بـ7.8 مليون مهاجر.

وجاءت أستراليا في المرتبة التاسعة على القائمة بـ 6.8 مليون مهاجر، فيما تذيلت إسبانيا القائمة لتحتل المرتبة العاشرة، بـ5.9 مليون مهاجر.

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