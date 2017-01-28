حظك اليوم برج العذراء الأحد 29/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: انفراجات مالية غير متوقعة، وهذا ما يدفعك إلى مزيد من التبذير غير المبرّر، فانتبه واستفد من دروس الماضي



عاطفياً:ردم الهوة مع الشريك يقابله الجميع بارتياح كبير، وتكون له أصداء إيجابية على العلاقة بينكما



صحياً: لا يوجد أي سبب لتوتر أعصابك، كن هادئاً مطمئناً وخصوصاً إذا كانت أوضاعك العاطفية والمحالية بحالة جيدة

ابراج مكتوب

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

شبكةعيونالإخبارية

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