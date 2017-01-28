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◙| بالصور | في هذه الحفرة سكان وكنائس ومتاحف: مدينة أسترالية كاملة تحت الأرض

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◙| بالصور | في هذه الحفرة سكان وكنائس ومتاحف: مدينة أسترالية كاملة تحت الأرض ◙| بالصور | في هذه الحفرة سكان وكنائس ومتاحف: مدينة أسترالية كاملة تحت الأرض

«كوبر بادي»، مدينة أسترالية تعد من أغرب المدن الموجودة في العالم، حيث يعيش 3500 أسترالي في كهوف منحوتة تحت الأرض، بين الصخور، للهروب من درجات الحرارة المرتفعة، التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

وتقع المدينة في أقصى الشمال في المنطقة الجنوبية بأستراليا، وهي تعد مدينة كاملة يوجد بها كنائس، ومتاحف، ومعارض فنية، وحانة، كما يوجد بها فنادق للسائحين، ومن يريدون تذوق إقامة فريدة من نوعها تحت الأرض، حسبما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

There are 3,500 residents living in Coomber Pedy's dugouts or mud caves, with all the amenities of a home above ground

ويعيش سكان تلك المدينة في كهوف محفورة أو مصنوعة من الطين، مجهزة بكل الأجهزة والمعدات الموجودة في أي منزل حديث، فلا يوجد أي تعثر في الحياة بشكل طبيعي، فجميع التسهيلات موجودة، وهذا ما يجعل السكان لا يملون من الحياة فيها.

وتشتهر تلك المدينة بأنها تمد العالم بالنسبة الكبرى من حجر الأوبال، والذي يعد المصدر الأساسي لدخل المدينة.

وتعد تلك المدينة هي الحل الأمثل للحياة في منطقة كتلك المنطقة الصحراوية بمناخها القاري، فدرجات الحرارة ترتفع خلال النهار إلى 50 درجة مئوية، وتهبط إلى صفر في الليل، لذا فإن الحياة تحت الأرض تجعل السكان معزولين عن المناخ الخارجي بشكل جيد.

The curious underground haven, located in the outback of South Australia's far north, comes complete with a pool hall

ويحصل السكان على حاجتهم من المياه من خلال مصدر للمياه الجوفية، موجود على عمق 24 كم شمال تلك المدينة.

وقبل 150 عامًا كانت تلك المنطقة مغطاة بمياه المحيط، ولكن بعد انحسار المياه، تداخلت معادن السيليكا داخل شقوق الصخور وتصلبت بداخلها بمرور الوقت، فتحولت إلى أحجار الأوبال الملونة.

وبدأت تلك المدينة تجذب السكان في عام 1915، عندما كان يعمل عمال المناجم في المنطقة، فكانوا يلجأون لحفر الكهوف تحت الأرض، للهروب من ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، وانخفاضها ليلًا.

It was built for residents to escape the blistering heat above - where temperatures reach a staggering 50 degrees - pictured, a guest bedroom

The beautifully carved underground Serbian Orthodox Church is one of five underground churches in Coober Pedy

The town's water supply comes from an underground source 24 kilometres north of the town - pictured, an abandoned dwelling

With no civilization for as far as the eye can see, the moon-like landscape is located 840 kilometres north of the city of Adelaide

Another of the town's underground churches, this one named the St Peter and Paul Catholic Church, and decorated with statues in the walls' hollows 

Living in one of the world's most inhospitable regions, the stony desert above has climbed to extreme temperatures of up to 50 degrees in the day and dropping to zero at night - pictured, a meal served in on the enclaves 

Judy McLean displays the dimly-lit subterranean bar and lounge of Faye's underground house, pictured in July 2005

The culturally diverse town is known for supplying the world with the majority of gem quality opal, which is their main source of income - pictured, an alternative view of the bar

Around 150 million years ago, Coober Pedy was under the ocean but after the water receded, the sandy silica minerals from the seabed flowed into the rocky cracks and solidified over time - pictured, a bedroom

It looks more like the setting for the Flintstones that a thriving real-world community, with its round walls and sparse furnishings

Miners began living underground, commonly known as dugouts, to escape the heat of summer and winter's cool desert nights.

A general view of the opal fields in the town of Coober Pedy, where it's recognised as the largest producer of opal in the world

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رئيس قسم الأخبار