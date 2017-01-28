9 طرق فعالة وسهلة لتبييض الأسنان: الفراولة والجبن

سمر العشري

يرغب الجميع في أسنان بيضاء جميلة تمنح ابتسامة ساحرة، وتعطي ثقة بالنفس، فالأسنان البيضاء مطلب لدى الكثيرين، ولاسيما النساء لأنها أحد أهم عناصر الجمال ، ولكن الأمر ليس سهلًا، فارتياد عيادات الأسنان، يعد حلًا مكلفًا للغاية، ولكن لا يقف الأمر عند ذلك فهناك طرق طبيعية تمنحك البياض المرغوب للأسنان، وهي في متناول الأيدي وليست مكلفة على الإطلاق.

وكشف طبيب الأسنان ريتشارد مارك عن أكثر الطرق فعالية، لتبييض الأسنان، أو للحفاظ على لونها الطبيعي من الاصفرار، من خلال اتباع طرق طبيعية، لا تضر صحة أسنانك، ولا تؤثر على ميزانيتك، وذلك حسب ما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

9. استخدم البيكينج صودا:

هي مبيض أسنان طبيعي، وهي تدخل في مكونات معاجين الأسنان، ويمكنك استخدامها لتبييض الأسنان من خلال خلط ربع ملعقة صغيرة منها في المياه، ثم وضعها على فرشاة الأسنان وغسل الأسنان بها، وهي لن تضر بالأسنان مطلقًا، بل ستعمل على تبييضها بمرور الوقت.

8. تناول الفراولة:

الفراولة غنية بحمض الماليك، وهو يعمل كمبيض طبيعي للأسنان، لذا فإن تناولها المنتظم سيعمل على تبييض أسنانك بشكل طبيعي.

7. مياه دافئة بملح:

تلك الطريقة تعتني باللثة وتحافظ عليها، كما أنها تعمل على تبييض الأسنان، كما أنها تعمل كمطهر طبيعي ضد البكتريا، فقط ضع ملعقة صغيرة من الملح في كوب من المياه الدافيء، واستخدمها في الغرغرة لمدة دقيقتين.

6. تناول الأطعمة بيضاء اللون:

كلما تناولت أطعمة بيضاء اللون، كلما ساعد ذلك على تبييض لون أسنانك، لذا كي تحافظ على بياض أسنانك، تناول اللحوم البيضاء، والأرز والسمك، وحاول تجنب الاطعمة التي تحتوي على صبغات مثل التوت البري، والشمندر، وصوص الصويا، والكريز، فهي تؤثر على لون الأسنان.

5. تناول التفاح:

التفاح من أفضل الأطعمة التي تعمل على تنظيف الأسنان وحمايتها، وذلك بسبب طبيعة ملمسه، والذي يعمل على صنفرة الأسنان من طبقة البلاك، كما يحتوي على حمض الماليك كما هو موجود في الفراولة، ما يعمل على تبييض الأسنان.

4. تناول المياه والحليب:

الحليب غني بعنصر الكالسيوم، الذي يعمل على تقوية الأسنان، وعظام الفك، فيما يعمل تناول المياه على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي، ويزيل عنها طبقة البلاك.

3. تناول الجبن:

الجبن يحتوي أيضًا على الكالسيوم، ولكن الملمس الخشن للجبن يعمل على صنفرة الأسنان.

2. استخدم زيت جوز الهند لشطف الأسنان:

تناول ملعقة من زيت جوز الهند لمضمضة الفم لمدة 10 دقائق، وسيعمل على إزالة البكتريا من الفم، ومنع تكون طبقة البلاك على الأسنان.

1. الفحم النشط:

يحقق الفحم نتائج مضمونة 100% لتبييض الأسنان، كما أنه يقوي اللثة، وويزيل السموم من الفم، ويمتص البكتريا، وستلاحظ الفرق من المرة الأولى للاستخدام.

شبكةعيونالإخبارية

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