شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها بطلب الزواج من شاب صغير خلال حفلة أمس

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل “طابا هايتس” أمس وتفاعل معها الجمهور وذلك بمدينة طابا التابعة لمحافظة “جنوب سيناء” لتنشيط السياحة وقد انتهى الحفل منذ ساعات و مزحت شيرين عبدالوهاب مع شاب بجسد طفل يبلغ من العمر ستة عشر عاما ويدعى “حمودة” ويعمل في مجال التمثيل وطلبت منه الصعود الى خشبة المسرح بعدما علمت بسنه فأردت أن تمزح معه وتسعده فطلبت منه الزواج أمام المشاهدين وأخبرته بأنه سوف يشاركها في عمل فني قريبا.

شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

وفي لمسة إنسانية منها لكي تسعده مع الجماهير غنت له أغنية حمودة على اسمه ثم بدأت بأغنيتها الأولى في الحفل “آه يا ليل” وكان هذا الحفل هو الأول للفنانة شيرين عبد الوهاب بطابا وأشعلت الحفل بأغاني أخرى “مشربتش من نيلها” وأغنية “بص بقى” وأغنية “أنا مش بتاعة الكلام دا” وأغنية “بالك” وأغنية “مبتفرحش” وأيضا أغنية “على بالي” وأنهت حفلها بأغنية “صبري قليل” .

وفاجئ جمهور الفنانة “شيرين عبد الوهاب ” بتصميم فيديو لها على أنغام أغنية “أنا كلي ملكك” وقد قامو بجمع الرسائل الخاصة منهم ليعبروا عن حبهم الكبير لها.