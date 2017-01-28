انخفاض جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 28-1-2017

سمر العشري

شهدت أسعار الحديد والاسمنت في الجمهورية في بداية اليوم السبت انخفاض في الايام الماضية بسبب دخول الحديد التركي المستورد للجمهورية الذي عمل علي خفض طن الحديد المصري بسبب تراجع الطلب علي الحديد المحلي وزيادة الطلب علي الحديد المستورد .

أسعار الحديد اليوم السبت :

حديد الجارحي الجارحي 9500 جنية 9500 جنية حديد الوطنية الوطنية 9500 جنية 9500 جنية حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية حديد قوطة قوطة 9550 جنية 9550 جنية حديد سرحان سرحان 9500 جنية 9500 جنية حديد الجيوشي الجيوشي 9500 جنية 9500 جنية مصر ستيل مصر ستيل 9550 جنية 9550 جنية

أسعار الأسمنت اليوم السبت :

شبكةعيونالإخبارية

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