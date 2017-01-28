أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب : راغب علامة وهو واقف على المسرح مش بيغني بيبصبص -
عاجل.. هجوم مسلح بقذائف الـ “آر بي جي” على كمين بالعريش منذ قليل ومصادر أمنية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر البشرية -
هيثم الحريري مع وفد من الأزهر في عزاء شهداء الشرطة بالاسكندرية -
مصدر أمني : الأمن الوطنى ألقى القبض على المشتبه به في تفجيرات " المرقسية" منذ عام وتم أخلاء سبيله -
مدير الشؤون المعنوية بـ"الداخلية": يقظة شهداء الشرطة ساعدتنا على كشف إرهابي "المرقسية" -
مصدر أمني: النيابة أخلت سبيل المتشبه به في تفجير "المرقسية" منذ 8 أشهر -
العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء -
توفي ابن عمته في تفجير «مارجرجس».. معلومات قد لا تعرفها عن «عماد الراهب» -
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة / هند صبري ... تحكي كيف طلب زوجها يدها للزواج " خوفته " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

انخفاض جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 28-1-2017

Google+ Print
انخفاض جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 28-1-2017 انخفاض جديد في سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 28-1-2017

شهدت أسعار الحديد والاسمنت في الجمهورية في بداية اليوم السبت انخفاض في الايام الماضية بسبب دخول الحديد التركي المستورد للجمهورية الذي عمل علي خفض طن الحديد المصري بسبب تراجع الطلب علي الحديد المحلي وزيادة الطلب علي الحديد المستورد .

أسعار الحديد اليوم السبت :

 

إسم الشركة إسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
حديد عز عز 9800 جنية 9820 جنية
الدخيلة 9800 جنية 9800 جنية
حديد المصريين المصريين 9700 جنية 9700 جنية
حديد بشاي بشاي 9700 جنية 9700 جنية
الوطنية للصلب العتال 9700 جنية 9700 جنية
حديد عطيه عطيه 9700 جنية 9700 جنية
حديد المراكبي المراكبي 9550 جنية 9550 جنية
حديد الكومي الكومي 9700 جنية 9700 جنية
حديد المعادي المعادي 9500 جنية 9500 جنية
حديد بيانكو بيانكو 9500 جنية 9500 جنية
حديد العشري العشري 9500 جنية 9500 جنية
حديد أكتوبر أكتوبر 9500 جنية 9500 جنية
حديد الجارحي الجارحي 9500 جنية 9500 جنية
حديد الوطنية الوطنية 9500 جنية 9500 جنية
حديد اركو اركو 9550 جنية 9550 جنية
حديد قوطة قوطة 9550 جنية 9550 جنية
حديد سرحان سرحان 9500 جنية 9500 جنية
حديد الجيوشي الجيوشي 9500 جنية 9500 جنية
ستيل مصر ستيل 9550 جنية 9550 جنية

 

أسعار الأسمنت اليوم السبت :

 
الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 710 جنية 715 جنية
النصر 685 جنية 690 جنية
أسمنت اسيوط المهندس 790 جنية 790 جنية
الفهد 700 جنية 700 جنية
شركة صناعات مواد البناء التعمير 700 جنية 700 جنية
أسمنت أسيك المنيا أسيك 710 جنية 710 جنية
حورس 690 جنية 695 جنية
أسمنت النهضة النهضة 780 جنية 785 جنية
الصخرة 690 جنية 690 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 710 جنية 710 جنية
لافارج للأسمنت المخصوص 710 جنية 710 جنية
الممتاز 710 جنية

740 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 690 جنية 690 جنية
أسمنت العريش العسكري 700 جنية 700 جنية
أسمنت سيناء سيناء 700 جنية 700 جنية
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 735 جنية 740 جنية
السويس للأسمنت السويس 720 جنية 725 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 720 جنية 725 جنية
تكنو 675 جنية 680 جنية
أسمنت حلوان حلوان 720 جنية 725 جنية
أسمنت شورى شورى 695 جنية 700 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 755 جنية 755 جنية
السويدي السويدي 710 جنية 710 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 710 جنية 710 جنية
أسمنت بنى سويف تايتان 775 جنية 785 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 690 جنية 690 جنية
الإسكندرية للأسمت الماكس 780 جنية 785 جنية
أسمنت العامرية العامريه عاده 770 جنية 775 جنية
البرج 780 جنية 780 جنية
الساحل 850 جنية 850 جنية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

قنصل الصين: مستعدون لمؤتمر دولي يساند مصر في مواجهة الإرهاب.. وسندعمكم بشكل أكبر.. "صور"

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "