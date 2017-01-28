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أسعار العملات اليوم في بنك مصر السبت 28/1/2017 وارتفاع سعر اليورو _ الدينار الكويتي

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أسعار العملات اليوم في بنك مصر السبت 28/1/2017 وارتفاع سعر اليورو _ الدينار الكويتي أسعار العملات اليوم في بنك مصر السبت 28/1/2017 وارتفاع سعر اليورو _ الدينار الكويتي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك مقابل الجنيه إلى 20.05 جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 20.17 جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري.

وبمتابعة سعر الدينار الكويتي اليوم، نجد أن بنك مصر سجل 61.33 لشراء الدينار الكويتي، بينما وصلت بيع الدينار الكويتي إلى 61.48، وعلى الجانب الآخر سجل سعر الدينار الأردني اليوم 26.39، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم إلى 5.09 جنيه.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 18.7 18.75 18.7 18.75
يورو 20.0576 20.1743 20.067649 20.184375
جنيه إسترليني 23.6069 23.7294 23.618683 23.74125
فرنك سويسري 18.6944 18.7819 18.703739 18.791341
كرون دنماركي 2.6974 2.7129 2.69871 2.714244
دينار كويتي 61.3316 61.485 61.329436 61.515748
ريال سعودي 4.9863 4.9972 4.986093 4.999733
دينار أردني 26.3975 26.4586 26.396591 26.471834
دينار بحريني 49.6021 49.7072 49.600385 49.73211
ريال قطري 5.1357 5.1465 5.13549 5.149118
ريال عماني 48.5727 48.6744 48.570989 48.698769
درهم الإمارات العربية 5.0912 5.1023 5.091028 5.104819
كرون سويدي 2.1165 2.1279 2.11752 2.128964
كرون نرويجي 2.2444 2.2583 2.245535 2.259417
دولار كندي 14.2824 14.3562 14.289582 14.363414
دولار استرالي 14.126 14.2129 14.133043 14.22
ين ياباني 16.4323 16.5744 16.440554 16.582648

 

أسعار العملات في السوق السوداء :

وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.

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